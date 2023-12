El abuso de confianza de Pablo Motos con Isabel Presyler: así le criticó la boda de Tamara Falcó

La celebrity Isabel Preysler ha sido la encargada de cerrar El Hormiguero este jueves. La madre de Tamara Falcó acudía a promocionar su nueva serie documental, Isabel Preysler: Mi Navidad, disponible en Disney+, y aprovechó su visita para hablar de todo tipo de temas con Pablo Motos.

El presentador opinaba que este documental tiene “mucho morbo”, porque se ve su casa, y ella le quitó importancia, pues se ha visto en muchas ocasiones. Sobre su forma de pasar la Navidad, cuenta que la pasan todos juntos, y que este año la celebran en Miami, y que para allí viajarán Tamara Falcó, Íñigo Onieva, Ana Boyer, Fernando Verdasco, los hijos de la pareja y ella misma.

Para su cena de Navidad, Isabel pone “un poquito de todo”. “Es un menú un poquito complicado, en Madrid hace el pavo el padre de Fernando. Se sirve carne, un solomillo, para quien no quiera pavo. Julio no toma carne ni pavo y hay que hacerle una pasta, y para los niños también. El pavo se hace con todo, puré de patatas, puré de castaña, salsa de arándanos…”, relataba la invitada.

“Todo lo contrario que la boda de Tamara…”, deslizaba entonces Pablo Motos, que fue uno de los invitados a la celebración el pasado verano. “La boda de Tamara era para muy entendidos. Yo no estaba entre ellos”, añadía Motos. “Yo tampoco”, le respondía Isabel, dándole así la razón.

En concreto, Pablo Motos explicó que le desconcertó “el momento de las tres quisquillas” en un plato, pues todos esperaban que “pasase algo”. “Esperando un gazpacho que no llegó”, añadían. Y ahí Isabel reconoció que aquel menú Tamara dijo que “no lo iban a entender unos pocos, pero la mayoría sí”, y que acabó siendo al revés, aunque “lo hicieron con todo el amor”. “La boda fue estupenda, pero la cena es criticable y podemos criticarla”, insistía Pablo Motos. “Tenemos confianza”, le decía Isabel, dejándole campar a sus anchas.

Más adelante, tras tocar de nuevo temas como la serie documental o qué opina de cada uno de sus hijos, Pablo volvió a tocar el tema de la boda. “Habría 400 personas y te saludaron las 400”, comentaba el presentador, aunque Preysler le catalogaba como exagerado. No le pareció algo intenso porque “todo el mundo venía con mucho cariño, me decían lo feliz que la veían y eso me reafirmaba lo feliz que era, que para mí era lo importante”.

