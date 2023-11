Gira de despedida de Andy y Lucas: estas son las cuatro ciudades y la fecha en la que saldrán las entradas

En sus más de 20 años de carrera musical, Andy y Lucas cuenta con más de dos millones de álbumes vendidos, 20 discos de platinos y un millar de conciertos. Miles de personas corean, cada vez que se suben al escenario, algunos de sus temas más populares como Son de amores o Tanto la quería. Sin embargo, el dúo gaditano anunció este martes en El Hormiguero su gira de despedida por motivos de salud.

"Habéis tomado una decisión y me gustaría que la compartieseis", introdujo Pablo Motos. Fue Lucas quien dio la noticia y explicó los motivos de esta decisión: "Hace 5 años tomé las riendas empresariales de Andy y Lucas, y de un año para atrás me daban unos mareos y me dijeron que tenía la tensión bastante alta. Me derivaron al cardiólogo, tengo una pequeña válvula, y lo mejor es bajar un poco el ritmo", contó el cantante.

Por su parte, Andy, quien contó como había vivido todo el proceso, aclaró que "no es separarnos, es tomarnos un descanso, no sabemos si vamos a volver".

Pablo Motos les preguntó si habían pensado en cómo sería el día siguiente de dar el último concierto. "No me he parado a pensarlo, porque no se me ocurre", afirmó Andy. "No voy a dejar de cantar, en mi casa cantaré todo lo que pueda, como hice en pandemia, pero no subirme con él a un escenario, no sé si tendré que visitar algún psicólogo", comentó.

"Andy es mi hermano, es mi familia, he vivido cosas que no he vivido con gente de mi sangre. Y lo que hemos conseguido nada más él y yo lo sabemos", añadió Lucas.

Fecha de venta de entradas de los cuatro conciertos

De esta forma, el dúo gaditano anunció una gira de despedida de cuatro conciertos, con la posibilidad de sumar más fechas si consiguen llenarlos. "Quien quiera vernos este 2024 ya sabe que es la última", insistió Lucas, quien promocionó el tour como "una inversión de felicidad".

La gira de despedida, que tendrá el nombre de 'Nuestros últimos acordes', parará en cuatro ciudades: Cádiz, Sevilla, Barcelona y Madrid. En concreto, estas son las fechas y los estadios donde se celebrarán los conciertos:

20 de abril : Cádiz (Gran Teatro Falla).

27 abril : Barcelona (Sant Jordi Club).

: Barcelona (Sant Jordi Club). 30 de abril : Sevilla (Cartuja Center).

: Sevilla (Cartuja Center). 13 de mayo: Madrid (WiZink Center).

En cuanto al concierto de Madrid, Lucas aseguró que "nos dicen que estamos locos porque es un lunes". "Nada más que por darle un zapatazo en la boca a esos hay que ir al concierto", bromeó.

Los seguidores de Andy y Lucas podrán disfrutar por última vez, al menos de momento, de sus canciones más míticas. Por este motivo, se prevé que las entradas de esta gira de despedida se agoten pronto.

Los fans del dúo gaditano deberán estar muy pendientes de la fecha de su venta. Tal y como anunció Lucas, las entradas se pondrán a la venta el próximo viernes, 24 de noviembre. De momento, no han dado más detalles sobre la hora y la plataforma donde se podrán adquirir, aunque mantendrán informados a sus seguidores de todos los detalles a través de sus redes sociales.

En cuanto al precio de las entradas, también habrá que esperar para conocerlo, aunque Lucas animó a que la gente "invierta 40 o 50 euros que cueste la entrada" para acudir a sus conciertos, llenar las salas y agotar las entradas.

