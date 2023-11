Las dificultades de Lucas tras pasar junto a Andy por 'El Hormiguero': "Qué falta de empatía"

Andy y Lucas sorprendieron a todos sus fans al anunciar la semana pasada en El Hormiguero una gira de despedida antes de hacer un parón en su carrera profesional. El motivo, contó Lucas, son los problemas de salud que atraviesa el cantante.

"Hace 5 años tomé las riendas empresariales de Andy y Lucas, y de un año para atrás me daban unos mareos. Me dijeron que tenía la tensión bastante alta y me derivaron al cardiólogo. Tengo una pequeña válvula y lo mejor es bajar un poco el ritmo", explicó Lucas en el programa de Pablo Motos (58).

Por su parte, Andy, quien contó como había vivido todo el proceso, aclaró que "no es separarnos, es tomarnos un descanso, no sabemos si vamos a volver".

El enfado de Lucas con las compañías de seguros

El artista andaluz desveló que toma todos los días "dos o tres pastillitas", con las que aseguró estar "bastante estable". "Tengo 41 años, como dice mi madre, tómate la vida con calma y el estrés, que está ahí, se rebaja tomándonos un respiro", añadió.

El delicado estado de salud de Lucas ha afectado tanto a la vida profesional como personal del artista. "Llevamos 20 años sin parar y tengo que hacer mi vida normal, con cabeza", aseguró Lucas, que reconoció que tenía que parar pensando en su familia y en sus hijos.

Además, el hecho de anunciarlo en televisión está trayendo consecuencias en otros ámbitos de la vida del artista. En un vídeo publicado en TikTok, Lucas denuncia que tres compañías de seguros distintas hayan decidido romper sus contratos con el grupo o se nieguen a asegurarles después de anunciar en El Hormiguero su problema de salud.

"¿Os podéis creer que me escriben ahora las aseguradoras con las que yo había hablado antes de contar eso en la tele diciéndome 'Lucas, esperemos que estés bien, pero visto lo que dijiste en El Hormiguero no podemos asegurarte porque si te pasa algo pierde la empresa'?", cuenta el artista.

El cantante critica que hasta tres empresas le hayan enviado el mismo tipo de mensaje. "Qué falta de empatía, de locos, no me puedo callar", asegura Lucas, que critica las "malas formas" en las que le han hecho llegar esta noticia: "Si no he presentado ningún papel, ni saben lo que tengo. Si lo he pedido por si cae un foco o por si llueve. Me lo han anulado porque sí". "¿Ya me quieres meter en la caja?", reprocha.

Además, el cantante subraya: "Tengo una cardiopatía, no me voy a morir mañana, tengo mis pastillitas ahí e iremos viendo... es simplemente un parón".

La crítica a los Grammy: "Somos patrimonio de la humanidad"

El cantante ha utilizado TikTok para denunciar el problema con las compañías de seguros, al igual que hace unos días hizo para criticar que la organización de los Latin Grammy no les invitaran a la gala, celebrada la pasada semana: "La verdad es que me parece no estar a la altura que a un grupo como Andy y Lucas no se nos haya invitado ni a una cena de los Latin Grammy", criticó Lucas. "Ya no digo nominado ni premiado, que eso ya da para otro debate", aseguró.

"Me da igual si después de este vídeo recibimos muchas críticas o no, porque al final y al cabo nos vamos a jubilar", continuó diciendo Lucas, quien destacaba, además, que la gala se había celebrado "a 100 kilómetros de nuestra casa", en Sevilla. "Nosotros, que somos patrimonio de la humanidad en Andalucía", subrayó.

