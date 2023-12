Pedro Piqueras se pronuncia, por fin, sobre el adjetivo que más le ha perseguido en los últimos años: "Apocalíptico"

La última entrega de la décima temporada de Viajando con Chester será especial por un doble motivo. El primero es que será el último programa que estará producido por La Fábrica de la Tele después de hacerse oficial el divorcio entre la compañía liderada por Adrián Madrid y Óscar Cornejo y Mediaset España.

La otra razón es porque Risto Mejide charlará con Pedro Piqueras, además de con Malú. Será una de las últimas entrevistas que concederá el mítico presentador de Informativos Telecinco antes de jubilarse. El periodista culminará una exitosa etapa de 17 años en la cadena de Fuencarral.

El manchego tomó la decisión de marcharse antes del verano, de forma consensuada con el grupo de comunicación. Y suya fue la propuesta de fichar al periodista de TVE Carlos Franganillo para que le sustituyera al frente de la edición de noche a partir de enero, coincidiendo con la puesta en marcha de los nuevos informativos, bajo la batura de Francisco Moreno.

La cadena ya ha adelantado un pequeña píldora de lo que dará de sí la entrevista realizada por Mejide. En ese avance, el publicista se interesa por uno de los términos que más le han perseguido durante su carrera, y es que Piqueras se hizo famoso al utilizar adjetivos como "apocalíptico" en sus informativos.

"Alguna vez lo he utilizado, pero muy pocas veces. Lo emplea más otra gente", dice primero el periodista. "Pero alguien hizo una tira con las veces que yo lo decía. Salía 'terrible', 'apocalíptico', 'dantestco'... Aquello se hizo tan popular que iba por la calle y desde la otra acera me gritaban 'apocalíptico".

"¡La que me ha caído con esta historia!", se lamenta Piqueras riéndose con su compañero de cadena recordando la anécdota que tuvo su germen hace como 14 años. Por eso, se propuso no emplear jamás ningún tipo de calificativo a la hora de dar las noticias. "No he vuelto a decir adjetivos, pero todavía hay quien me lo recuerda, como tú", le dice a Risto.

De esta forma, Pedro Piqueras comienza a despedirse de los espectadores que le han acompañado durante las últimas décadas. Su rigor y su particular forma de contar las noticias le han convertido en uno de los referentes en la información en nuestro país. En los últimos años, su informativo perdió el liderazgo en favor de Antena 3 Noticias, de Vicente Vallés, a raíz de la suspensión de Pasapalabra.

