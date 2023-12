Dave Zulueta, exconcursante de 'Operación Triunfo' visita la academia y sorprende a todos: "Me voy. Me retiro"

Cada semana, los concursantes de Operación Triunfo reciben la visita de artistas consagrados del mundo de la música que salieron del programa de televisión. La semana pasada, los triunfitos pudieron conocer a Nia Correia, ganadora de OT en la edición de 2020, y Miki Núñez, finalista de esa edición y representante de España en Eurovisión en 2019.

La primera en acudir a la Academia de Operación Triunfo fue la propia Chenoa, quien se ha estrenado esta edición como presentadora y pudo charlar con los concursantes sobre su experiencia en el concurso y mostrarles todo su apoyo.

Este miércoles, 6 de diciembre, los 15 concursantes de OT, han recibido a Dave Zulueta, concursante de Operación Triunfo en 2018. Sin embargo, en esta ocasión, el cantante gaditano sorprendió con sus palabras.

“Vengo a anunciar que me voy. Me retiro.” - @davezulueta_



💙 A veces las cosas no salen como pensábamos porque NO TODO depende de nosotros, y Dave se lo está transmitiendo de una manera muy especial a nuestros concursantes🥺🫶🏼



Qué importante es este mensaje ✨👉🏻… pic.twitter.com/EugPvCM4PW — Operación Triunfo (@OT_Oficial) December 6, 2023

Los concursantes recibieron entre aplausos al gaditano, aunque lo que no se esperaban era el anuncio que estaba a punto de comunicar. "Vengo anunciar que me voy. Me voy. Me retiro", ha señalado Dave Zulueta cuando apenas llevaba unos minutos de conversación con los 'triunfitos'.

En este momento, todos se han quedado atónitos ante las palabras del cantante. "Dejo la música, dejo el teatro y dejo el arte", ha explicado a continuación. "Llevo cinco años desde que salí de aquí viviendo de esto, pero llega un momento en el que pagar el alquiler se hace un poco más difícil y lo tengo que dejar", ha añadido.

[La gran bronca de Noemí Galera a los concursantes de 'Operación Triunfo 2023': "Os importa una mierda"]

En esta línea, ha querido reflejar a los participantes lo difícil que es vivir de las canciones. Y, es que, según ha confesado el artista "está desenamorándose" de la música. "En una profesión vocacional como es esta es muy importante la ilusión", ha recalcado.

"Ahora, son las 18:00 horas del día de un bolo y estoy en mi casa a ver si se cancela y esto no puede ser. Entonces, decido irme yo y que no me echen. No quiero agonizar, quiero irme en un momento en el que la carrera podría ir arriba o abajo, pero se mantiene lineal desde hace mucho tiempo ya", ha señalado.

La dura decisión de Dave Zulueta cinco años después de su participación en 'OT'

Con todo, el exconcursante de OT ha subrayado que se trata de una despedida, aunque no sabe "por cuánto tiempo". "A lo mejor cinco años, diez o quince. Uno o mañana pongo un tuit y digo 'en verdad, no'", ha aclarado.

Dave Zulueta ha decidido despedirse de su público con tres últimos conciertos en tres ciudades españolas que cobran un especial significado para el artista. De esta forma, el artista quiere hacer un homenaje a su trayectoria musical y a los veinte años que el próximo año cumplirá sobre los escenarios.

Sigue los temas que te interesan