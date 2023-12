Mediaset y La Fábrica de la Tele se divorcian: acuerdan poner fin a su relación societaria

Este lunes, BLUPER adelantaba que La Fábrica de la Tele había celebrado una asamblea de trabajadores en las que se les ha confirmado que las tres producciones de La Fábrica de la Tele (Socialité, Todo es mentira y Viajando con Chester) se mantendrán el próximo año en Mediaset España, pero que serán subrogadas por otras productoras.

Y un día después, la productora ha anunciado el final de su relación con el grupo audiovisual. “

Tras 17 años de grandes éxitos, los accionistas de La Fábrica de la Tele (Mediaset España, de un lado, y Adrián Madrid y Óscar Cornejo, de otro) han acordado poner fin a su relación societaria, habiendo iniciado ya el proceso con tal finalidad”, han escrito de forma escueta. “El futuro está todavía por producir”, añaden, con la firma de Adrián y Óscar. “Ha llegado el momento de los créditos”, avanzaban, como titular de la comunicación.

Desde que se fundase en 2006, muchos han sido los programas de La Fábrica de la Tele que se han emitido tanto en Telecinco o Cuatro. Los más conocidos, sin duda, son Sálvame y Sábado Deluxe, que terminaron a mediados de este 2023 y cuyo final se dio a conocer a través de una filtración a la prensa, en la que se habló del “adiós a la telebasura”. Unas palabras que dolieron en la productora, sobre todo después de que el equipo se enterara en pleno directo de este final.

[Mediaset no renueva ‘Focus’: adiós a otro formato de La Fábrica de la Tele tras ‘Sálvame’ y ‘Deluxe’]

Los teloneros, Snacks de tele, Cazamariposas, Hable con ellas, Fresa ácida, Abre los ojos y mira, La noria, Cámbiame, Focus, La Caja, La Caja Deluxe, Las gafas de Angelino, El gran debate, Mad in Spain, Mira quién mira, TNT, Rocío. Contar la verdad para seguir viva y En el nombre de Rocío son otros de los programas que La Fábrica produjo para Telecinco, Cuatro y también Divinity.

En septiembre, la productora estrenó Cuentos chinos, con Jorge Javier Vázquez, para luchar, sin éxito, contra El Hormiguero. Con escasas diez entregas emitidas se anunció su final, y chocó mucho que Mediaset utilizase la palabra cancelación para hablar del fin de un programa cuando habitualmente se utilizan eufemismos, o directamente se avanza el estreno de un nuevo formato en el día y hora que estaba destinado a otro programa.

Hace apenas un mes, Belén Esteban visibilizó públicamente en la presentación de Sálvese quién pueda que la relación entre ambas compañías no pasaba por su mejor momento. "Si no lo digo, reviento: el único dinero que va a ganar Mediaset este año es por Netflix, no por lo que hace", dijo respondiendo a una pregunta en la que se recordaba que, efectivamente, La Fábrica de la Tele estaba participada por la compañía de Fuencarral, aunque ella dijera que ya era "independiente".

