Malú desvela la razón de su ruptura con Albert Rivera en su entrevista en ‘Viajando con Chester’

Este miércoles, Malú se sienta en el sillón de Risto Mejide en el programa de Cuatro Viajando con Chester. La artista andaluza no es demasiado proclive a dar entrevistas en televisión, y menos si trata temas personales. Pero parece que con el publicista va a hacer una excepción, pues va a tocar su maternidad y su relación con Albert Rivera.

En el primer avance del encuentro, la intérprete de temas como Diles y Aprendiz se sincera cuando Risto le pregunta: “¿crees que un hijo multiplica lo que había en la pareja?”. Ante esto, la cantante sentencia: “Yo creo que sí, planteado como lo bueno y lo malo sí. También creo que separa mucho. Si las dos personas no están en el mismo sitio, crea un mundo”. Unas palabras en las que no menciona de forma explícita al que fuese líder de Ciudadanos, pero con las que deja claro que la llegada de Lucía, nacida en junio de 2020.

Malú y Rivera empezaron su relación en 2019, y un año después fueron padres. La pareja se separó este 2023, un tema que fue muy comentado en los programas de corazón. De hecho, al propio expolítico le preguntaron los periodistas por cómo se encontraba y se tomó bastante mal la situación.

En cierta ocasión, tras querer saber si estaba “bien, tranquilo”, Albert estalló. “¿Pero qué pregunta es esa? Yo es que nunca hablo con la prensa del corazón, ni de mi vida. Nunca lo he hecho ni lo voy a hacer”, sentenciaba, en unas imágenes que se vieron en el programa Espejo Público y donde le criticaron por tener “poca correa”. Además, calificó como “una horterada” que le siguiesen en las escaleras mecánicas del aeropuerto.

Hay que recordar que Risto Mejide no pareció, en el pasado, mostrar demasiada afinidad con Albert Rivera. En 2021, Cuatro emitió un especial titulado 15M ¿Generación perdida?, que conmemoraría el décimo aniversario de este histórico movimiento de protesta en España.

El exlíder de Ciudadanos era uno de los rostros que formarán parte de estas dos entregas, junto a Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero o Íñigo Errejón. En el avance emitido en el programa Todo es mentira se veía a Rivera opinando sobre el movimiento 15M: “Tengo un sentimiento un poco extraño con el 15M porque en el fondo compartía algunas de las reivindicaciones políticas y sociales, pero por otro lado yo creo en la democracia representativa y el 'no me representan' no va conmigo”, relataba. Tras ver este momento, Risto Mejide ha ironizado sobre la presencia de Albert Rivera en el programa: “No entiendo la participación del novio de Malú en el especial, pero supongo que habrá alguna explicación”.

