Así fue el momento en el que Omar Montes desveló en televisión cómo fue su dura y trágica infancia

A lo largo de sus entrevistas televisivas, Omar Montes ha dejado momentos inolvidables que han sorprendido a los invitados. El cantante madrileño siempre ha mostrado orgulloso de pertenecer al barrio de Pan Bendito y las letras de sus canciones así lo reflejan.

Su éxito musical ha ido creciendo a medida que se ha convertido en un personaje popular, especialmente tras su relación sentimental con Isa P, la hija de Isabel Pantoja. Entre los estilos que más caracterizan al artista destaca por su mezcla de rap, reguetón y ritmos latinos.

Desde 2015 inició su carrera en el mundo de la música, aunque sus reproducciones empezaron a subir tras la participación de Omar Montes en varios programas de televisión. En concreto, el artista se dio a conocer en Mujeres, hombres y viceversa, el programa al que acudió para buscar el amor. Sin embargo, poco después lo encontraría gracias a su participación en el reality Gran Hermano VIP 6, donde conoció a su expareja Isa P.

Sin duda, su participación en los formatos de entretenimiento de Mediaset le ha servido para dar un empujón a su carrera musical. Aunque su fama llegó con su participación en Supervivientes en 2019. En Honduras, compartió espacio televisivo junto a Isabel Pantoja, Chelo García Cortés o las hermanas Salazar, Toñi y Encarna de Azúcar Moreno.

Durante esta etapa, el cantante aprovechó para relanzar La rubia, ya que a la salida del concurso como ganador del programa, lanzó su primer álbum en el mercado: La vida mártir. En este disco logró mantenerse en número 1 en la lista de éxitos con su tema Alocao junto a Bad Gyal.

Aunque si por algo se ha caracterizado el artista ha sido por su relación con su humilde barrio de Carabanchel. En esta zona de Madrid ha vivido su infancia y sus orígenes. "Era un barrio complicado, hemos pasado bastante fatiga", confesó Omar Montes en una entrevista a principios de este año en el programa Déjate querer de Telecinco.

En una conversión con Paz Padilla, el artista contó ante los telespectadores que su infancia fue una carrera de obstáculos. "Yo me crie en unas chabolas con mi abuela, mi abuelo y mi madre. Yo tenía mi barreñito azul en el que me bañaban en el patio y me veían todos los niños", dijo.

La dura y trágica infancia de Omar Montes

Omar Montes siempre se ha caracterizado por su cercanía y su protección a su familia. Aunque, el artista no tiene buenos recuerdos de su infancia con ellos, ya que llegó a pasar hambre cuando tan solo era un niño y que llegó a "hacerse a esa vida".

"Si, por ejemplo, comías, no cenabas. Mi madre se ha vuelto loca pidiendo ayuda, otra cosa es que no la ayudaran todo lo que necesitaba puesto que hay mucha gente necesitada y más en aquellos barrios. Más adelante cuando tiraron las chabolas, nos dieron un piso en Carabanchel", explicó.

En estas circunstancias, Omar Montes se refugió en el boxeo antes de conocer lo que la música significaba para él. "Me salvó el gimnasio y el boxeo. Porque, al final, la música me ha venido después. Siempre he cantado, pero nunca me ha funcionado en sí. Es cierto que conseguí tener éxito con la canción Conmigo, junto con mi amigo Moncho. Pero antes de eso, no había dinero. Yo invertía en música más de lo que ganaba", dijo.

Sin embargo, el cantante también ha tenido una infancia marcada por el bullying. En esta entrevista también reveló que "ha sufrido mucho" porque le llamaban "gordo, gitano y moro". "Estaban jugando a la pelota y, de repente, un muchacho cogió mi pelota y me la tiró al cementerio. Estaba subiendo la tapia del cementerio y cuando estaba a punto de saltar, un muchacho me empujó y caí de boca. Casi me mato, me quedé inconsciente diez minutos. Mi madre y mi abuela llorando hasta que me encontraron", contó.

