El Mago Pop responde en 'Chester' a las críticas por los desorbitados precios de sus entradas

Este miércoles, Risto Mejide recibió a Mala Rodríguez y al Mago Pop en Viajando con Chester. El publicista y escritor charló en su famoso sofá con la cantante y el mago, hizo un repaso de sus carreras profesionales. No obstante, los dos invitados del formato de Cuatro también tuvieron que hacer frente a incómodas preguntas del presentador que, en algunos casos, les puso en un aprieto.

Antonio Díaz Cascajosa, más conocido como el Mago Pop, es el ilusionista más conocido de España y un auténtico fenómeno ya a nivel mundial. El mago ha llegado a actuar en el prestigioso Ethel Barrymore Theater de Nueva York. Además, es considerado por la revista Forbes como el ilusionista que más entradas vende a nivel mundial. Lo cierto es que, a sus 37 años, Díaz amasa una fortuna ofreciendo ilusión al público.

Durante la entrevista, el mago catalán recordó sus inicios profesionales como cowboy en un parque de atracciones. "Imagínate yo de pequeño vestido de cowboy en el Far West, qué vergüenza, pero ahí estaba yo. De ahí saqué muchas tablas porque, de repente, me ayudó a actuar en lugares donde nadie tenía ganas de verme", contó.

Las diferencias entre el público español y estadounidense

El invitado destacó que el oficio de mago es el único en el mundo en el que "nos pagan por mentir. Hay otros que mienten, pero no les pagan solo para eso". "La gente solo nos pide dos cosas, que mintamos muy bien y, cuanto mayor sea ese asombro, más generoso van a ser con ese aplauso", explicó.

El mago contó alguna anécdota de su carrera profesional, como la que protagonizó junto al científico Stephen Hawking, con quien sufrió un percance minutos antes de la cita y tuvo que cambiar el truco que llevaba preparando durante meses por uno que llevaba haciendo toda la vida.

¿Existen diferencias entre el público americano y el español?@ElMagoPop : “El público americano es más festivo”



Se nota que no ha actuado en el Bagdad de Barcelona#ChesterMagoPop pic.twitter.com/1ngSO8jZSY — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) November 29, 2023

Además, el Mago Pop hizo una comparación entre el público español y el estadounidense, que él considera "muy diferentes". "El público americano es más festivo, es más rock and roll. Es un público más agradecido. Se apagan las luces, va a empezar la función y empiezan a gritar. Todo se multiplica", explicó.

"En España, nadie te regala un aplauso. Aquí no hay ese fenómeno fan como en los conciertos que la gente regala los aplausos", añadió.

La polémica sobre los altos precios de sus entradas

Uno de los aspectos que genera más controversia de la carrera del Mago Pop son los altos precios de sus entradas que, en Estados Unidos, alcanzan un coste de 350 dólares (unos 320 euros).

Sin embargo, los seguidores del ilusionista están dispuestos a pagar este precio. Precisamente, el pasado mes de agosto, el Mago Pop marcó un hito en Broadway, al agotar todas las entradas de sus funciones, recaudando así 2.717.000 dólares (unos 2.450.000) en la semana de su debut.

[El Mago Pop hace historia en Broadway: "Algún día quiero ser padre y poder conciliar el éxito con una vida tranquila"]

A pesar de los elevados precios, el éxito arrollador del mago hace que la demanda del público no disminuya. "Lo veo caro, y eso que es para mí, yo me doy cuenta. Me supo muy mal, pero se llenó y dije, 'No lo bajes porque está yendo bastante bien", admitió el ilusionista.

Risto se sorprendió ante el alto precio de las entradas en Estados Unidos, "pero cómo te pasas", aseguró, y añadió: "Veo bien que les cobres a ellos, pero a nosotros...". El ilusionista señaló que en España las entradas rondan los 100 euros, "que no está mal". Debido a esto, explicó el mago, el público "está superpendiente, sus expectativas son mayores", algo que debatió el presentador: "Hay un punto en el que, si ya has pagado mucho, vas a justificar que aquello es bueno porque no quieres quedar como un imbécil".

