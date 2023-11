Las polémicas palabras de Mala Rodríguez en 'Viajando con Chester': "Solo hay un feminismo y es muy blanco"

Risto Mejide comenzó el pasado 1 de noviembre nueva temporada de Viajando con Chester, formato en el que recibe a diversas personalidades relevantes para charlar, de forma distendida, sobre diferentes aspectos de su vida, además de las polémicas que les rodean, en algunos casos. Durante este mes, el publicista y escritor ha recibido en su sofá a famosos como Edmundo Arrocet y Javi Martín o Coque Malla.

Los últimos invitados del programa, en emisión todos los miércoles por la noche en Cuatro, fueron Mala Rodríguez y el Mago Pop. Ambos hicieron un repaso de su carrera profesional, pero también tuvieron que hacer frente a incómodas preguntas que, en algunos casos, les pusieron en un aprieto.

En el caso de la cantante gaditana, Risto aprovechó para debatir con ella sobre las rupturas y la mejor forma de afrontarlas. "Yo formateo. Trato de hacer 'reset", aseguró la cantante. "¿No tratas de aprender de los errores?", le preguntó Risto. "No, formateo. A mí me gusta formatear. Es 'morir' un poquito. Morir un poquito cada cuánto. Además, una pareja no es tan importante", explicó Mala Rodríguez.

Además, el presentador también quiso preguntarle acerca de sus polémicas palabras sobre Rosalía. La cantante no dudó en admitir que "es una genia, una fenómena" y respondió a la polémica diciendo: "Es muy lindo ver a dos mujeres peleando en el barro. Es normal que las echen a pelear".

'La Mala' también se pronunció sobre otra de las artistas del momento, Aitana, a la que defendió tras la polémica surgida por sus bailes seductores. "Imagínate que te critiquen por bailar. Entiendo que Aitana es una chica que ha crecido en nuestra cara y de repente nos sorprenda que haga cosas de una persona más mayor, bailar usando su sensualidad, pero es normal. Yo creo que a ella se la suda un poco", aseguró.

Sus polémicas palabras sobre el feminismo

Pero uno de los temas que ha generado más controversia en la entrevista de Risto Mejide ha sido la cuestión feminista. El presentador preguntó a la cantante si se siente identificada con que los medios la sitúen como una "pionera del feminismo".

Mala Rodríguez contestó asegurando que recientemente había tenido una conversión con "unas mujeres gitanas que están tratando de hacer llegar sus voces porque se consideran las 'nadie' porque dentro del feminismo este blanquísimo no tienen voz y no les alcanza el grito". La propia cantante les contó que no sabía lo que significaba la palabra 'feminismo', "pero sí sabía que yo podía ser todo lo que quisiera porque mi mamá nunca me puso ningún tope".

“Tampoco sé si ahora mismo soy feminista. ¿Dónde dan el carnet de feminista?”



Sin embargo, sus palabras fueron más allá y la artista gaditana aseguró que, a día de hoy, no sabría contestar si es feminista o no. "Y tampoco sé si ahora mismo soy feminista. ¿Dónde dan el carnet de feminista, entiendes? No lo sé. ¿Dónde lo dan? Quiero saberlo. Quiero saber dónde lo dan", se preguntó durante su charla con Risto.

La cantante destacó, entonces, que "solo hay un feminismo y es muy blanco". Risto Mejide le preguntó por el significado de sus palabras y 'La Mala' apuntó a "un feminismo de la raza blanca, muy 'Karen", término que hace referencia a las mujeres blancas de clase media-alta de Estados Unidos. "'Karen' sabe hacer mansplaining, pero de mujer. Entonces lo que diga Karen va a misa y eso no es porque hay mucha más gente", explicó la artista.

En ese momento, Risto le preguntó por si había dicho que "para que las mujeres sean iguales que los hombres no deben tener hijos". La invitada quiso matizar sus palabras: "Un hombre al no tener que cuidar de ese bebé durante años tiene ventajas". El presentador contestó que los hombres ya cuidan a los bebés, "muy poco, no es lo mismo, un bebé quiere estar con la madre", respondió la cantante.

"Es más duro para una mujer tener una familia y una carrera", opinó Mala Rodríguez. El presentador, sin embargo, aseguró que le gustaría pensar que eso ya ha cambiado, pero la cantante cree que "no hemos avanzado en nada".

"Mi madre ha hecho mucho trabajo y le ha costado mucho poder encontrar un trabajo para poder darme estabilidad. Y me ha criado sola, que es más duro. Es muy importante tener mamá y papá", continuó la cantante.

Risto hizo referencia, por otro lado, a la predominancia de hombres en la música urbana. "¿Tú te has sentido una mujer en un mundo de hombres?". "Creo que cualquier mujer que haya hecho un trabajo profesional en algún momento en la vida se ha sentido así", respondió 'La Mala'. "A día de hoy aún tenemos que lidiar con frases muy machistas. Si tú estás haciendo un trabajo y lo haces bien, ¿por qué tienes que ser un ciudadano de segunda?", añadió.

