La Mala Rodríguez se sincera en el 'Chester' de Risto sobre su polémica con Rosalía: "Ver a dos mujeres peleando..."

Si ha habido algo que ha caracterizado al mes de noviembre en la parrilla televisiva ha sido el regreso de Viajando con Chester. A finales de octubre, Cuatro confirmó la fecha de estreno del programa presentado por Risto Mejide, un espacio en el que, cada semana, diversas personalidades se sientan con el publicista y escritor para hablar sobre temáticas muy variadas. El día elegido para el gran estreno de la nueva temporada fue el pasado 1 de noviembre. Y en esta ocasión, los invitados fueron Edmundo Arrocet y Javi Martín.

Sin embargo, según han ido avanzando las semanas, han sido varios los famosos que se han sentado en el mítico sofá junto a Risto Mejide. Ha sido el caso, por ejemplo, de María Castaño o Marina Litvinenko, además de Coque Malla y Mario Sepúlveda, los dos últimos invitados del programa. Pero a pesar de la popularidad de los entrevistados, la cuarta entrega de Viajando con Chester marcó mínimo de temporada el pasado miércoles, logrando un 4% de share y 335.000 espectadores.

Esta noche, Mala Rodríguez y Mago Pop se convierten en los dos nuevos invitados de Viajando con Chester en Cuatro, a partir de las 22:50 horas. Durante su entrevista con Risto Mejide, la cantante hará repaso a su trayectoria profesional. Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de entrevistas, el publicista no se lo pondrá nada fácil y tratará que la artista se meta en terreno pantanoso respondiendo a preguntas de lo más polémicas.

Mala Rodríguez junto a Risto Mejide en Viajando con Chester. Cuatro

Así se ha podido ver en el avance del programa que ha publicado Viajando con Chester a través de su página web y sus perfiles en redes sociales. En las imágenes se puede ver cómo Risto Mejide le pregunta a Mala Rodríguez si es feminista o no. Una pregunta comprometida sobre la que la cantante parece tener clara su respuesta.

"Yo no sabía el significado de la palabra feminismo, no sabía, pero sí sabía que yo podía hacer todo lo que yo quisiera porque mi mamá nunca me puso ningún tope", dice La Mala en el avance. Sin embargo, sus palabras van más allá y asegura que, a día de hoy, no sabría contestar si es feminista o no.

[Mala Rodríguez: "No soy de izquierdas: he ganado dinero, no lo he repartido y no quiero pagar tantos impuestos"]

"Tampoco sé si ahora mismo soy feminista. ¿Dónde dan el carnet de feminista, entiendes? No lo sé. ¿Dónde lo dan? Quiero saberlo. Quiero saber dónde lo dan", se pregunta durante su charla con Risto. Pero el feminismo no será el único tema que tratará La Mala Rodríguez en el programa. Y es que Risto Mejide no ha dudado en aprovechar la visita de la cantante al programa para preguntarle sobre su supuesta mala relación con Rosalía.

"¿Te gusta Rosalía?", le pregunta Risto durante la entrevista. La Mala Rodríguez no lo piensa y responde que sí con contundencia. Sin embargo, posteriormente, la cantante no duda en aclarar lo ocurrido con la catalana. "Es muy lindo ver a dos mujeres peleando en el barro. Entonces pues es normal que las echen a pelear", se ve decir a la Mala en el avance, haciendo alusión a los rumores sobre su mala relación con la cantante.

El origen del conflicto entre ambas

Los orígenes del 'rifirrafe' entre Mala Rodríguez y Rosalía se remonta al año 2018, cuando la jerezana lanzó unas polémicas declaraciones acusando a la catalana de hacer apropiación cultural con el flamenco. "Me parece lógico que las gitanas se cabreen con Rosalía", dijo por aquel entonces La Mala.

Imagen de La Mala Rodríguez. Instagram

Pero no ha sido la única vez que La Mala ha mencionado a Rosalía. Ni tampoco la primera que Rosalía ha hecho referencia a La Mala. Tras el estreno de 'Motomami', hubo muchos seguidores que hablaron sobre el 'dardo' que lanzaba Rosalía a La Mala en una de sus canciones, donde dejaba ver que no se sentía herida por las críticas.

En los últimos meses, parecía que los problemas entre ambas habían vuelto a salir a la luz. Y es que hubo unas declaraciones de la jerezana que se hicieron muy virales. Fue durante la grabación de un podcast y tras enterarse de que Rosalía y Rauw Alejandro habían puesto fin a su relación. "Es irrelevante", confirmó por aquel entonces La Mala.

Ahora, habrá que esperar a la emisión de este viernes de Viajando con Chester para ver cuál es la verdadera relación entre las dos cantantes y si existe o no algún problema entre ellas.

Mago Pop, el otro invitado

Su nombre real es Antonio Díaz, pero todo el mundo le conoce como el Mago Pop. Esta noche se sentará en Viajando con Chester y hablará sobre cómo ha conseguido hacer shows en Nueva York empezando desde un pequeño municipio de Barcelona. "El nuestro es el único oficio del mundo en el que nos pagan por mentir. Hay otros que mienten, pero no les pagan solo para eso", explicará durante su entrevista con Risto.

Pero si habrá de un tema del que ambos hablen largo y tendido será sobre la repercusión actual del mago pop en Estados Unidos, donde sus entradas se llegan a vender hasta por 350 dólares. ""El público americano es más festivo, por así decirlo. Es más rock and roll. Es un público más agradecido. Se apagan las luces, va a empezar la función y empiezan a gritar", explica en el avance.

Sigue los temas que te interesan