Risto Mejide rectifica tras arremeter contra un invitado en el 'Chester': "No tuve un buen día con él"

Risto Mejide ha arrancado este miércoles un nuevo programa de Viajando con Chester, el formato televisivo que aborda diferentes charlas con personajes relevantes de todos los ámbitos. En esta ocasión, el invitado a sentarse en el famoso sofá del presentador de Mediaset ha sido Coque Malla, al que le quiso pedir un favor.

De esta manera, Risto arrancó su programa de Cuatro con la entrevista al músico que fue líder del grupo Los Ronaldos entre 1987 y 1998. Mientras transcurría el encuentro entre ambos, el ex de Laura Escanes ha aprovechado para sincerarse sobre el actor Alberto San Juan, que acudió a Viajando con Chester en el año 2014.

El cantante le indicó al presentador que su amigo había acudido a sentarse al Chester años atrás. Sin embargo, la entrevista con su amigo no fue como esperaba, ya que Risto Mejide confesó que no tenía un buen recuerdo de aquella cita televisiva. "Estoy aquí y yo tuve muy mal día", afirmó. En ese momento, el programa decidió volver a exponer las imágenes de aquel encuentro.

'Viajando con Chester', programa del 22 de noviembre de 2023. Cuatro

En concreto, las palabras del presentador a Alberto San Juan fueron muy contundentes. "Yo no quería hacerte un Chester. Considero que todavía no te lo mereces. La gente pasa por el Chester o por una vida muy interesante o porque está de rabiosa actualidad. ¿Tú quién eres, tío?", señaló el presentador al inicio de la entrevista.

"Tuve un mal día. Todo el mundo puede tener un mal día, ¿no?", se ha justificado Risto Mejide. "Le hice un 'trasquilón' a Alberto San Juan delante de toda España. Me supo fatal porque yo creo que una de las virtudes de este formato es que cada uno se enamora de parte de cada invitado y yo no me di esa oportunidad", ha explicado.

En esta línea, Risto Mejide ha reconocido que "se perdió la oportunidad realmente de conocerlo de verdad". "Por lo que quiero aprovechar la presencia de su amigo y colega de profesión para lanzarle un mensaje", ha señalado.

"Rectifico, me pongo a su disposición para cuando él quiera y retomamos", ha zanjado Risto Mejide tras reconocer su actitud casi 10 años después de ese momento televisivo.

Sin duda, aquel 7 de diciembre de 2014 Risto Mejide tuvo una de sus entrevistas más tensas, ya que ni el entrevistado ni él se mostraron cómodos antes las cámaras. Por ello, Coque Malla se ha comprometido a hablar con el actor Alberto San Juan para que vuelva a darle una oportunidad al presentador del Chester.

Alberto San Juan tiene 54 años y entre sus obras más recientes destacan El Test, Lorca en Nueva York, Horas de luz o Bajo las estrellas. Además, cuenta con dos premios Goya a mejor actor por su interpretación en Bajo las estrellas en 2007 y a mejor actor de reparto en Sentimental en el año 2021.

