Risto Mejide responde en su 'Chester' a las críticas por su relación con Laura Escanes: "Es amiga de mi ex"

"Yo sé que vamos a fracasar esta noche y que no tenemos ninguna posibilidad de éxito". Así de rotundo empezó Risto Mejide el último programa de la temporada de Viajando con Chester, en el que abordó la diferencia de edad en las parejas charlando con el empresario Javier Rigau, la periodista Pilar Rahola, el estilista Pelayo Díaz y la intérprete Melani Olivares.

Como sabemos, se trata de un tema que ha acompañado al publicista en los últimos años, primero con su relación con Laura Escanes (tiene 22 años menos que Risto) y ahora con Natalia Almarcha, su nueva pareja, a la que Mejide saca 21 años. De hecho, el presentador de Mediaset recibió muchas críticas por decir que está siendo víctima del edadismo.

Risto arrancó el Chester mirando a cámara: "Según el Instituto Nacional de Estadística, en nuestro país existen 35 millones de seres adultos. Personas que, en teoría, pueden hacer lo que quieran, tienen libertad para trabajar en lo que quieran, viajar donde quieran o enamorarse de quien quieran. De esos 35 millones, aproximadamente 24, es decir el 70%, viven en algún tipo de relación sentimental".

[Jorge Javier Vázquez recuerda lo que no le perdonó Sánchez Dragó en su visita a Sálvame]

Mejide continuó su discurso aportando datos: "Según un estudio publicado por la BBC en los países occidentales, el 8% de esa cantidad vive en una relación con más de 10 años de diferencia de edad. Eso significa que en nuestro país existen alrededor de 2 millones de personas en una relación con diferencia de edad. Si los juntáramos a todos, se trataría de la segunda ciudad más importante de nuestro país, después de Madrid".

El presentador cerró su entradilla asegurando que "esto no va sobre mí, no va sobre la gente que vais a escuchar. Va por esos 2 millones de personas que sufren ese tipo de estigma, prejucio y discriminación de la que no se habla y de la que nadie le gusta hablar. No tenemos ninguna posibilidad de éxito esta noche, pero esa no es la intención".

Risto 'dispara' contra Laura Fa: "Cencerrada"

En un momento del programa, después de escuchar los testimonios de sus invitados, Risto abrió un paréntesis para responder a Sindy Takanashi, ciberactivista que le atacó por la diferencia de edad con Laura Escanes. "No quiero compartir el programa en ninguna venganza", aseguró para criticar diciendo que "hay gente de mucho éxito en redes sociales que ha cogido este tema como anatema".

Fue entonces cuando el programa emitió las declaraciones que hizo la presentadora de Las uñas, de Flooxer. "El problema es cuando tienes 50 años y llevas la última década de tu vida en relaciones con chicas mucho más jóvenes que tú. Es un poco raro", decía Takanashi. "Se cumplen varios factores. En el momento en el que tú estás por encima en experiencia vital es mucho más fácil que tú las puedas manipular. Aquí existe un abuso de poder, el que te da la fama y la edad".

La influencer, además, hace referencia a otras parejas anónimas de Risto. "¿Sabéis qué es lo que me molesta? Que esta chica es amiga de mi ex y, cuando ella habla de mis relaciones que no se conocen, está desvelando cosas íntimas que ha escuchado en cenas con mi ex. Me molesta que utilice información privada para atacarme de esa forma tan pueril e inconexa".

Mejide también aprovechó para disparar contra Laura Fa, por las declaraciones que hizo a raíz de su relación con Laura Escanes. "Dice que era muy madura para su edad, pero a lo mejor lo que pasa es que él era un poco infantil", señaló la periodista cuando se hizo oficial la separación de la pareja. Mejide lo calificó de "cencerrada" y criticó los espacios en los que se vierten opiniones como estas: "Este tipo de programas, de revistas, de periodismo, arrasan".

Sigue los temas que te interesan