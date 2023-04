Ginés y Asraf se enfrentan en ‘Supervivientes’ por Yaiza: “Si no eres un hombre ponte bragas”

Yaiza ha llegado a Honduras dispuesta a dar contenidos a Supervivientes. Por un lado, decidió recuperar a su novio, Ginés Corregüela, después de que este asegurase que volvería con su esposa unos días atrás. Tanto es así que incluso se ha vivido una pedida de mano en la isla más televisiva. Y, además, Yaiza, que entró como sustituta de Gema Aldón, ha conseguido robarse los focos y protagonizar desencuentros con compañeros como Asraf Beno.

Tras una discusión entre ambos concursantes, el que fuese concursante de Gran Hermano VIP le preguntó a Ginés si le había sentado mal “el comentario de amiga”. Y entonces el conocido como rey de los bocadillos de TikTok estallaba contra su compañero: “No se te ocurra volver a decir que es mi amiga. Y no vayas hablando por ahí que churreteando que si mi mujer, que si...”.

El ganador del título de Mister Universo Mundial 2018 intentaba dar explicaciones, pero Ginés no le daba ocasión. “No te lo permito, que sé por dónde vas, que eres muy falso. Tú sabes que estoy separado de mi mujer desde el principio, que lo he contado un millón de veces. ¡Tú eres un mierdas! Ya te dije un día que eras un payaso, eres un payaso”, le decía.

Intentando calmar a su contrincante, Asraf le pedía que hablase “de mejor manera”, pero el cocinero de bocadillos no bajaba la guardia y atacaba su hombría. “Si no eres un hombre, ponte unas bragas. Los hombres se visten por los pies”.

Fue entonces cuando Asraf quiso disculparse con Yaiza, pero Ginés seguía mostrándose duro con él, diciéndole que se fuese para otra zona y que guardase silencio. “Cállate, que te va a beneficiar, cállate, cremallera”, le ordenaba. Yaiza entonces entraba en la pelea, y culpaba a Asraf de su situación en la isla. “El desplazamiento de todos te lo has ganado tú. De una isla, de la otra y de la otra. Y sigues nominado tú, todas las semanas. Por algo será, piensa lo que estás haciendo mal tú, no lo que está haciendo mal el equipo”. Y terminó diciéndole que disfrutase de la visita de Isa Pantoja, “tu amiga, porque tú tampoco estás casado”.

En la gala de este martes de Supervivientes: Tierra de nadie la historia de Ginés y Yaiza también tuvo relevancia por lo que sucede fuera de la isla. Así, en una conversación con Raquel Arias, insistió en que él está “liberado, con mis papeles firmados y todo, soy libre”, y que quiere ser feliz, cosa que ya es junto a Yaiza. “Si mis hijas me imponen que elija, que estarán enfadadas, se lo voy a decir muy claro. Yo elijo mi felicidad, no me van a amenazar”, añadía. Unas palabras que, sin duda, darán mucho juego en las próximas galas. “Yo voy a hacer mi vida y quiero ser feliz. Ahora mis hijas no pueden llegar y enfadarse. Tendrán que desenfadarse. Yo voy a hacer mi vida con ella (Yaiza), lo tengo muy claro. Yo tengo que ser feliz y ya está, porque el tiempo se va”, terminaba.

