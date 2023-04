Ana Rosa responde a Unidas Podemos tras volver a ser señalada en un vídeo: "Es un poco largo y le falta ritmo"

Ana Rosa Quintana ha comenzado este martes su programa en Telecinco pronunciándose sobre el vídeo electoral de Unidas Podemos en el que vuelve a ser señalada junto a otros periodistas como Antonio García Ferreras y Carlos Herrera. El spot, que también ataca a Yolanda Díaz, tiene una duración de casi cinco minutos y sirve para calentar el mitin del partido este sábado 15 en Zaragoza.

"Podemos lanza un vídeo electoral en el que Belarra y Montero se convierten en Gladiator, acariciando las espigas de trigo, mientras purgan y silencian a los ministerios de Yolanda Díaz", ha empezado diciendo en su editorial. "Además, pretenden derogar la ley mordaza a los periodistas críticos, instan a las señoras a que me insulten cuando vean la televisión en las peluquerías porque aseguran que nos apoya el Ibex y las peluqueras".

Ana Rosa continuaba su comentario sacando las garras por sus espectadoras. "Desde aquí queremos romper una lanza por las peluquerías, por esas señoras que nos llevan eligiendo dos décadas para vernos mientras se hacen las mechas. Nuestros votos son la audiencia que nos elige, no hay nada más democrático que el mando distancia de una peluquería". Y concluía: "Como dice Podemos al final del vídeo 'se necesita la rebeldía de los que no se callan'. Entonces, señoras y señores, seguiremos sin callarnos".

Minutos más tarde, el matinal trataba el tema en profundidad. "Hay un vídeo de Unidas Podemos... bueno, es más de Podemos que de Unidas", introducía Joaquín Prat con sorna insistiendo en que se trataba de un "vídeo de precampaña con una ambientación de música épica en el que se lanza un dardo a Yolanda Díaz, en el que no aparece ni uno solo de los de 'Unidas' y sí muchos de los de Podemos y le da un palo a los medios de comunicación críticos".

"Especialmente, tienen un recuerdo amistoso y amigable para ti", añadía el presentador en alusión a su compañera. "Estoy acostumbrada", espetaba Ana Rosa, que comentaba con humor la prenda que lleva en el polémico fragmento: "Uy, qué mono ese jersey. No me acordaba".

Este es un mensaje para ti, #TúQueNoTeCallas.



15 de abril: mitin de Podemos en Zaragoza.https://t.co/uN1tLEbO45 pic.twitter.com/D6zBEt6CVx — Podemos (@PODEMOS) April 11, 2023

"Me gusta con quien voy acompañada en estos vídeos. Salgo con Ferreras, Ayuso, Inda, Carlos Herrera en COPE... No me importa", ha dicho la presentadora, que mandaba un "consejo gratuito" a Pablo Iglesias después: "Ahora que es un directivo de la comunicación, el vídeo es un poco largo. Son cuatro minutos y pico, que no se lo traga nadie. Y luego tiene errores de ritmo".

El programa de Telecinco también ha repasado los comunicadores y empresarios que han sido señalados por la formación morada en los últimos años. "Lo de señalar a las personas con sus nombres y apellidos me recuerda a otros regímenes y, en el fondo, es una señal de debilidad", aseguraba rotunda Ana Rosa mientras Inda espetaba: "Eso es fascismo".

