Nuevo vídeo de Podemos contra la prensa: Ferreras "corrupto", Ana Rosa "sinvergüenza"...

Podemos vuelve a arremeter contra la prensa en su primer vídeo de precampaña, en el que anima a sus seguidores a llamar "sinvergüenza" a Ana Rosa Quintana y "corrupto" a Antonio García Ferreras.

Tras la ruptura con la plataforma Sumar de Yolanda Díaz, el partido morado se atrinchera y apela a la fidelidad de sus votantes a poner en marcha "la rebelión de los que no se callan". La pieza audiovisual sirve para anunciar la Fiesta de la Primavera que Podemos celebrará en Zaragoza el próximo sábado, día 15, en la que presentará a sus candidatos para las elecciones del 28-M.

Los principales dirigentes de Podemos han difundido este vídeo, con el que el partido morado intenta atraerse tanto a los votantes tradicionales del PSOE, desencantados por la alineación de Pedro Sánchez con la OTAN en la guerra de Ucrania.

Podemos es la gente como #TúQueNoTeCallas aunque sea difícil. Este sábado nos vemos todos y todas en Zaragoza 💜#FiestaPrimavera23https://t.co/tCMddtbjbM pic.twitter.com/6WG8rQiYTl — Ione Belarra (@ionebelarra) April 11, 2023

Pero también a los independentistas catalanes y vascos que votan a Podemos en las elecciones generales, porque quieren contar con una fuerza política relevante en el Congreso de los Diputados que apoye sus postulados y su estrategia contra la Constitución.

En una atrevida pirueta, Podemos se declara en este vídeo "heredero" del pensamiento del presidente de la Segunda República Manuel Azaña, quien tras el comienzo de la Guerra Civil se lamentó amargamente de la eterna deslealtad de los nacionalistas catalanes y vascos, más interesados en construir su propio Estado que en luchar contra las tropas franquistas.

El vídeo recupera la imagen de Pablo Iglesias como principal referente del partido: primero aparece llorando junto a Pablo Echenique en el Congreso de los Diputados, y luego en un mitin ante el Museo Reina Sofía de Madrid.

"Podemos es la rebeldía de los españoles que transforma, hoy quieren matar a Podemos", advierte la voz en off, mientras desfilan por la pantalla imágenes de movilizaciones organizadas por el partido de Ione Belarra.

La producción también incluye un pequeño homenaje a Íñigo Errejón, el gran "traidor" de Podemos hoy alienado con Yolanda Díaz. Aunque algunos piensa que los seguidores de Podemos son "un grupo de resistentes alejados de las mayorías y condenados a mirar en una esquinita del tablero", señala la pieza audiovisual, "esa gente es el núcleo que irradia".

"Este es un mensaje para ti, que no te callas, que no tienes ningún cargo, que nunca has cobrado un sueldo por hacer política y que no tienes por qué callarte", arranca el vídeo con el que Podemos anima su particular "rebelión" ciudadana.

"Un mensaje para ti, que sientes rabia cuando escuchas a Ana Rosa en la peluquería y no te callas y dices delante de todo el mundo que esa señora es una sinvergüenza. Que eres taxista, y si te dice un cliente que pongas la Cope le dices que no, porque te acuerdas de quién te defendió de Uber".

Los ataques de dirigentes de Podemos contra periodistas y medios de comunicación ya han provocado reiteradas quejas de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

Ya en marzo de 2017, esta entidad se hizo eco de las denuncias de "un grupo de periodistas que se sienten acosados y presionados por el equipo directivo de Podemos, encabezado por Pablo Iglesias, así como por personas próximas a ese círculo".

La APM consideró entonces "totalmente incompatible con el sistema democrático que un partido, sea el que sea, trate de orientar y controlar el trabajo de los periodistas y limitar su independencia".

Más tarde, la Asociación de la Prensa se vio obligada a hacer un nuevo pronunciamiento público, cuando el entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias utilizó la sala de prensa de la Moncloa para descalificar al periodista Vicente Vallés: "En democracia hay que naturalizar el insulto", argumentó entonces Iglesias para justificar sus ataques a periodistas desde el Gobierno.

A continuación, el vídeo apela a distintos segmentos de población, en un intento de ganar su complicidad: "Podemos es un policía que no se calla y dice que es de izquierdas y Jusapol es ultraderecha, sabe que le van a poner las cosas difíciles pero no se calla más", señala.

Podemos también es "un periodista que dice yo esta mierda no la voy a escribir, aunque sabe que le pueden echar. Podemos es un independentista que vota a Podemos en las generales porque, aunque no esté de acuerdo con muchas cosas, admira su valentía".

El partido morado utiliza el alineamiento del presidente Pedro Sánchez con la OTAN, frente al régimen de Vladímir Putin, para intentar atraerse a los votantes desencantados del PSOE.

Podemos apela aquí al "militante de toda la puñetera vida, que alucina y se indigna cuando ve que sus ministros se ponen de perfil con la OTAN y la guerra de Ucrania,

y sólo Ione dice lo que él piensa".

Sigue los temas que te interesan