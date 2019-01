Iglesias, "tocado y triste" por la maniobra de Errejón: "No doy crédito, siento vergüenza"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, sitúa ya fuera de Podemos a Íñigo Errejón después de que la mañana de este jueves, el hasta ahora candidato del partido a la Presidencia de la Comunidad de Madrid anunciara que se presentará por la plataforma de Manuela Carmena, Más Madrid. En un duro comunicado, el líder de Podemos ha cargado contra el que fuera su compañero y se ha declarado "tocado y triste".

"Íñigo no es Manuela", dice Iglesias en un extenso texto con el que ha "interrumpido" su permiso de paternidad. "No imaginé que hoy, cuando deberíamos celebrar el quinto cumpleaños de Podemos, las cosas serían así", continúa el dirigente, que relata cómo Errejón ha maniobrado a sus espaldas y se lo ha comunicado cuando ya no había vuelta atrás y a cinco meses de las elecciones municipales y autonómicas.

"No doy crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio para la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa. Creo que nuestros inscritos se merecen más respeto. No es la primera vez que somos noticia por este tipo de cosas y vuelvo a sentir vergüenza", afirma Iglesias.