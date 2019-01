Errejón responde a Iglesias: "Soy el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid"

El diputado y candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha asegurado este jueves que sigue siendo el candidato de la formación 'morada' y que "no hay contradicción en ir de la mano" a los comicios con la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena.

Errejón se ha expresado así en una entrevista en la Cadena Ser horas después de anunciar que concurrirá a las elecciones autonómicas bajo las siglas de Más Madrid, la plataforma de Carmena.

"No existe la menor contradicción. Los inscritos me hicieron una encomienda y un encargo. Eso no se hace solo con los que están ya convencidos", ha asegurado Errejón para después señalar que desde Podemos "nadie" le ha comunicado que ha dejado de ser el candidato.

Pese a la carta publicada este mismo jueves por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en la que anuncia su intención de competir contra Errejón tras una "maniobra" que le "avergüenza", el hasta el momento candidato de los 'morados' se siente legitimado.

"No sé si lo comparte", ha señalado Errejón, que ha defendido la confluencia con Carmena. "Lo hemos hecho en muchos sitios. Podemos elige candidatos que concurren en plataformas más amplias en otros lados. Yo soy el candidato de Podemos y no hay contradicción en caminar de la mano con Manuela Carmena. Que me informen si hay contradicción", ha añadido.

"Íñigo no es Carmena"

"Deseo suerte a Íñigo en la construcción de su nuevo partido con Manuela, pero Podemos tiene la hoja de ruta que marcaron los inscritos y que se decidió en nuestras asambleas ciudadanas", había asegurado Iglesias en su respuesta a Errejón.

"Cuando las cosas se quieren decir, se dicen claras", le ha respondido el propio Errejón, que ha recordado que "siempre" ha "trabajado en Podemos". El cambio ahora, según ha explicado, es que a Podemos, Izquierda Unida y Equo se le suman las siglas de la plataforma de Carmena.

Para el que fuera uno de los fundadores de Podemos, su anuncio no debería haber cogido por sorpresa a nadie, ya que su intención de confluir junto a la alcaldesa de la capital era pública y notoria. "Uno de mis defectos es que soy previsible. Esta reflexión la he hecho en artículos, en entrevistas y dentro de Podemos. Aquí no hay secreto alguno", ha aseverado.

Por todo esto, Errejón ha defendido que tras "el toque de atención en Andalucía", es "importante tender la mano y hablar a ciudadanos que vienen de lugares diferentes". "No puede ser que sigamos como si nada. A Podemos le fortalece ir con Carmena", ha sostenido, para después remachar: "En la política española sobra la vociferación y la imposición, y hace falta cooperación".