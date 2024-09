El abogado de Edmundo, al PP: "España está muy lejos de propiciar un golpe de Estado en Venezuela"

El abogado de Edmundo González, José Vicente Haro, ha rechazado las acusaciones vertidas en las últimas horas por el PP, primero por Esteban González Pons y después refrendadas por Alberto Núñez Feijóo, contra el Gobierno de Pedro Sánchez de estar "implicado en el golpe de Estado en Venezuela".

"No se estaba propiciando golpe de Estado alguno. Quien lo dice deberán dar cuenta ante las autoridades competentes. Estamos muy lejos de eso. Eso sería una especulación de tipo político", ha asegurado en declaraciones al programa Hora 14 de la Cadena Ser.

Haro ha recordado que tanto Edmundo González como la mayoría que se manifestó en las urnas "lo menos que desean es que sea un golpe de Estado sino una transición política, democrática, en paz y de encuentro".

Además, ha defendido que él no tenía idea del documento que firmó Edmundo González para reconocer la victoria de Nicolás Maduro y denunció haberlo hecho bajo coacciones.

En el mismo sentido, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares ha insistido este jueves desde Bruselas que "el Gobierno de España no ha tenido nada que ver con ninguna negociación de ningún documento o de cualquier otro tipo de acuerdo" entre Edmundo González y el régimen de Maduro.

El jefe de la diplomacia española no ha querido explicar el por qué de la presencia de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y de su hermano en la residencia del embajador español en Caracas, pero ha insinuado que fue el propio líder opositor el que les invitó.

"El embajador de España tenía instrucciones precisas de no inmiscuirse en la libertad de Edmundo González para poder hablar, gestionar, tener encuentros con quien él considerara", ha relatado Albares.

"Nosotros en todo momento permitimos -solo faltaba- a Edmundo González total libertad para hablar, recibir y encontrarse con quien quisiera. No voy a entrar en más detalles que corresponde a Edmundo González responder, pero desde luego lo que sí le puedo decir es que cualquier persona que acudiera para entrevistarse con él, cualquiera de ellos, no vino a solicitud del Gobierno de España, ni fue el embajador de España quien les invitó a entrar", ha insistido el jefe de la diplomacia española.

En cuanto a la presencia del embajador en la fotografía que recoge el encuentro del líder opositor con los hermanos Rodríguez, Albares ha dicho que "lo que tiene que quedar también claro es que el embajador y Edmundo González compartían un mismo espacio físico. Sólo hay un salón, era la misma casa, pero él cumplió escrupulosamente esas gestiones", ha dicho. No obstante, no ha querido aclarar en qué momento tuvo conocimiento de que el líder opositor había firmado el documento reconociendo la victoria de Nicolás Maduro.

"El Gobierno de España no ha participado en ningún tipo de negociación entre Edmundo González y el Gobierno de Venezuela. No ha participado en la redacción, en la concepción, en la elaboración de ningún tipo de documento que se haya podido establecer entre Edmundo González y el Gobierno de Venezuela, El Gobierno de España no ha participado en ninguna negociación política", ha insistido Albares.

El ministro de Exteriores ha resaltado además que "nadie le ha solicitado al Gobierno de España, ni nosotros lo hubiéramos aceptado, ninguna contrapartida política para que Edmundo González pueda estar felizmente y como era su voluntad en España".

"Los únicos contactos que el Gobierno de España ha tenido con el Gobierno de Venezuela han sido exclusivamente para poder conseguir que la aeronave de la fuerza aérea española aterrizara en Caracas y que hubiera garantías de seguridad para que el coche de la embajada de España en el que se desplazaba Edmundo González junto con el embajador de España pudiera llegar, como fue el caso, con toda seguridad a esa aeronave y pudiera llegar a España", ha defendido Albares.