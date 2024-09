Sánchez recibe a Mahmud Abás como presidente de Palestina: "Israel vulnera el derecho internacional"

Primera cumbre entre España y Palestina después de reconocerlo como Estado, y primera reunión entre Pedro Sánchez y Mahmud Abás desde entonces. Una cita "importantísima", decían desde el Gobierno, no sólo por la reactivación de la causa palestina sino por el aumento de la tensión regional en el Líbano.

"Seguimos reclamando la necesidad, la urgencia, de poner fin a la guerra en Gaza de forma inmediata", ha empezado Sánchez en una comparecencia sin preguntas en Moncloa. "La comunidad internacional y Europa no podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento de miles de personas inocentes, mujeres y niños fundamentalmente".

Sánchez ha vuelto a señalar la "vulneración del derecho internacional" que está cometiendo Israel en la Franja de Gaza. "Podemos y debemos actuar ante cualquier vulneración del derecho internacional, particularmente el humanitario, por el enorme riesgo que para las generaciones venideras implicaría la quiebra de este delicado mecanismo", ha declarado el presidente.

Sánchez también ha hecho referencia a las explosiones de los buscas y los walkie-talkies de Hezbolá en Beirut. "Hoy el riesgo de escalada ha vuelto a aumentar en el Líbano. Tenemos que hacer un nuevo y firme llamamiento a la contención y a la coexistencia pacífica entre países. En definitiva, la paz", ha explicado.

El presidente ha insistido en que "se ponga fin a la guerra en la Franja de Gaza de forma inmediata" y ha recordado que las partes deben "acordar un alto el fuego conforme a la Resolución 2735 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es de obligado cumplimiento". "El otro gran peligro al que nos enfrentamos", ha dicho, "es la amenaza que se cierne sobre el orden internacional basado en reglas", ha destacado.

"La comunidad internacional y Europa no podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento de miles de mujeres y niños, no podemos convivir con la muerte y la destrucción y no debemos normalizar la violencia", ha expresado Sánchez.

El presidente también ha recordado la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, emitida el pasado mes de julio, que estableció como "ilegal" la ocupación israelí de los territorios ocupados palestinos". "España es el país europeo que más ha reforzado su apoyo humanitario a toda la población palestina de Gaza", ha añadido.

La reunión de Sánchez y Abás viene precedida por otro encuentro relevante el viernes pasado con el Grupo de Contacto árabe-islámico sobre Gaza y a los representantes de los países europeos (Noruega, Eslovenia e Irlanda) que han reconocido recientemente al Estado de Palestina. También asistió el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.