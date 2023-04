Echenique ataca a Feijóo con el narco Marcial Dorado tras vincular el PP a Iglesias con la coca

Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, ha recurrido a la foto de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, junto con Marcial Dorado, narcotraficante gallego condenado a 14 años de prisión, para atacar al líder de los populares tras la polémica surgida este sábado a raíz de una imagen publicada en Instagram por Irene Montero, ministra de Igualdad.

"¿Esas manchas blancas son cremita, son la cremallera de un neceser o es que a Marcial se le derramó un poco del alijo en la espalda de su amigo Alberto?", escribió Echenique en Twitter.

El comentario del dirigente de Unidas Podemos se produce a colación de la mencionada fotografía subida a redes por la titular de Igualdad, que ya suma 20.000 comentarios. En la misma, además de a Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno, tocando la guitarra, se puede apreciar una pequeña mancha blanca que ha servido de gasolina a las redes sociales para especular sobre el origen la misma.

¿Esas manchas blancas son cremita, son la cremallera de un neceser o es que a Marcial se le derramó un poco del alijo en la espalda de su amigo Alberto? pic.twitter.com/meD3SgocIL — Pablo Echenique (@PabloEchenique) April 9, 2023

La mancha en cuestión corresponde a la tira de un estuche que también se puede ver en la citada imagen. A pesar de ello, el Partido Popular de Madrid publicó un video en su cuenta de TikTok -ya borrado- en la que ironizaba sobre la procedencia de la misma.

No es la primera vez que Alberto Núñez Feijóo es atacado a raíz de su fotografía con Marcial Dorado. El pasado mes de marzo, tal y como publicó este medio, Ferraz dio la orden de atacar al líder de los populares con la instantánea. "Cuando yo me subo a un barco lo primero que hago es comprobar quién es el patrón, y creo que ustedes me entienden", dijo el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sede parlamentaria.

Video del PP de Madrid sobre la foto de Irene Montero en Instagram

La imagen vio la luz en 2013 a pesar de haber sido tomada en 1995 y el propio Feijóo tuvo que dar explicaciones. Sus argumentos, como también adelantó EL ESPAÑOL, convencen en el seno del PP, donde no hay atisbo de preocupación por la mencionada tesitura.

"La amistad del Sr. Feijóo con el que fue un conocido narcotraficante gallego es un hecho, el Sr. Feijóo lo sabe, y por eso acusa el golpe de forma tan clara", suscribió el PSOE en un comunicado.

Imagen que Irene Montero, ministra de Igualdad, publicó este sábado en Instagram. I.M.

Marcial Dorado, nacido en Cambados (Pontevedra), cuna del narcotráfico gallego durante los ochenta y noventa, se adentró en el negocio de la droga de la mano de Vicente Otero 'Terito', uno de los narcotraficantes más famosos de las Rías Gallegas, para quien trabajó como piloto. Hasta la fecha, ha sido condenado por dos delitos: uno por tráfico de tabaco y otro por contrabanco de cocaína.

