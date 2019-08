"España es país seguro": los panfletos de Jusapol en puntos turísticos tras la crisis de Barcelona

El movimiento Jusapol -que engloba a policías nacionales y guardias civiles- repartirá panfletos en los lugares turísticos más concurridos de España para advertir a los turistas que están en un "país seguro". La iniciativa surge tras "las alarmas suscitadas por la inseguridad en Barcelona".

"Queremos demostrar que nuestro país es un lugar seguro", señalan fuentes de Jusapol -del que surgieron el sindicato Jupol de la Policía Nacional y la asociación Jucil de la Guardia Civil-, que explican la iniciativa. El reparto de panfletos tendrá lugar el próximo día 31 de agosto, a las 10.30.

El documento está encabezado por la siguiente frase: "Bienvenidos. ¿Está usted en un país seguro? Sí". Según señala Jusapol en el panfleto, esto se debe a que España "tiene una de las mejores policías del mundo".

Pero también lanzan un mensaje sobre la equiparación salarial entre guardias civiles y policías nacionales con los mossos d'Esquadra, motivo que fundamentó el nacimiento del movimiento: "Queremos que sepa que nuestro Estado lleva prometiendo desde hace más de 30 años la equiparación de sueldos, pero que nunca cumple".

"Se ha firmado un acuerdo que es insuficiente, porque no contempla la realidad", prosigue el panfleto. También se asevera que "muchos policías" no tienen chaleco antibalas ni funda de pistola antihurto, y los compran de forma particular porque el Estado no se lo proporciona.

Jusapol y Barcelona

Como adelantó EL ESPAÑOL, los policías nacionales y guardias civiles de Jusapol han mostrado su disposición a desplegarse en Barcelona para paliar la crisis de inseguridad que se vive en sus calles.

Este martes, la Policía llevó a cabo de forma excepcional labores de patrulla junto a los Mossos d'Esquadra en el Metro de Barcelona. El operativo se saldó con 70 personas identificadas, 30 traslados a dependencias policiales y la detención de 22 ciudadanos extranjeros de diferentes nacionalidades en aplicación de la vigente ley de extranjería.