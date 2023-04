Jordi Cruz presenta en TikTok ‘Yolo Race’, un nuevo programa de aventuras con creadores de contenido

La plataforma Gamestry presenta Yolo Race, un nuevo formato de entretenimiento que combina lo mejor de los concursos televisivos con las plataformas de contenido digital. YOLO, acrónimo de "you only live once" (solo se vive una vez) refleja la personalidad y razón de ser de este programa, que reivindica el goce de vivir y de aprovechar las oportunidades.

Yolo Race es un programa pensado por y para ser disfrutado a través de nuevos canales. La plataforma de contenido TikTok es el lugar líder de entretenimiento en formato corto, y será el espacio en el que se podrán seguir en exclusiva todas las aventuras de sus seis protagonistas.

Los concursantes de Yolo Race son auténticas nuevas estrellas de la pequeña pantalla, los creadores de contenido de TikTok. Los protagonistas de esta primera temporada son Inma (_inmagic, con 12,8M de seguidores), Jonatan (@jonata_26, 7,9M), Sergio (@sergiojuradoyt, 7,1M), Tania (@thanix_229, 4,2M), Jose (@josetengiz, 3,5M) y Marta (@martacasado00, 2M de seguidores). Además, Yolo Race cuenta con un presentador de lujo, el artemaniaco estrella televisiva Jordi Cruz y está dirigido por la actriz, presentadora y directora Carla Lladó.

La comunidad de más de mil millones de personas en el mundo de TikTok conecta a través de aquello que le divierte y le apasiona. Yolo Race es el formato perfecto para que los amantes de los programas de aventuras puedan disfrutar y conectar de una forma auténtica y cercana con sus creadores favoritos de TikTok.

Tres parejas, cinco días y un paisaje increíble: la península de Yucatán, en México. El grupo se enfrentará a diversas pruebas divertidas… o no tanto. El primer capítulo de la Yolo Race ya se puede ver a través del perfil del programa en TikTok, @yolo.race. También, a través de los diferentes puntos de vista (POVs) de cada uno de sus protagonistas, con hasta 7 versiones diferentes de cada capítulo.

Los concursantes 'Yolo Race'

En palabras de Álex Orozco, jefe de contenidos de Gamestry: “Yolo Race es un formato diferente en todos los sentidos. La audiencia va a alucinar con cada nuevo capítulo en TikTok y podrán vivirlos tantas veces como quieran desde los puntos de vista de sus concursantes favoritos”.

Yolo no solo da nombre al formato, sino que define la propia personalidad del programa. Una manera diferente, desenfadada, divertida y sin complejos de entender el entretenimiento y una filosofía de vida que comparten concursantes y espectadores por igual.



Sobre Gamestry

Gamestry es una plataforma que conecta a creadores de contenido y usuarios. La empresa, fundada por los hermanos Guillermo y Alejo Torrens y con sede en Barcelona, acaba de presentar ‘Yolo Race’, un nuevo formato de entretenimiento protagonizado por influencers para ser disfrutado en redes sociales. La primera temporada de ‘Yolo Race’ transcurre en Yucatán, en México, mientras que Gamestry ya trabaja en la segunda edición.

