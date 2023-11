Pablo Carbonell se desnuda como nunca y revela la razón por la que lleva una barra de metal en la columna

Doce famosos han asumido el mayor reto de sus vidas por una buena causa: tener que bailar y desnudarse ante el público. Una forma de enfrentarse a miedos y vergüenzas, como así ha sido el caso de Pablo Carbonell, que reveló anoche en Desnudos por la vida la razón de la enorme cicatriz que recorre su espalda.

"Tengo una curva dentro de mi cuerpo, una barra de metal que rompí un día que vino una ola. Hice la sirenita, me dio tal hostia que se me rompió por la mitad (...) Por eso llevo un metal en la columna", confesó el humorista ante el resto de sus compañeros del programa presentado por Jesús Vázquez.

"Superé el tener esas cicatrices. Yo pensaba que no iba a ir nunca a la piscina o la playa hasta que una novia me dijo que le encantaba la cicatriz de mi espalda", añadió Carbonell, quién empezó a ser conocido a principios de los 80 formando dúo con el malogrado Pedro Reyes. "Es que mis cicatrices son medallas".

"Estoy hablando de una operación que me hicieron cuando tenía dieciséis años. Reconstruyeron toda la columna, colocaron una barra... Y después de la operación estuve en una cama de escayola dos meses. Dos de los mejores meses de mi vida. Me leé como cuarenta libros. Me fui del hospital llorando", se sinceró.

Producido por Secuoya Studios, Desnudos por la vida es una adaptación del reconocido formato británico The Real Full Monty, el cual fue galardonado con un Premio Emmy al mejor programa de entretenimiento sin guion en 2019. En él, sus participantes se preparan para actuar en un divertido espectáculo en el que se desnudarán por una buena causa: la lucha contra el cáncer. Las mujeres tratarán de concienciar contra el cáncer de mama, mientras que los hombres harán lo propio por el de testículos y próstata.

De la mano de Jesús Vázquez, el equipo de las chicas está formado por la modelo Marisa Jara, la influencer Laura Matamoros, la vedette Jenny Llada, la periodista Samanta Villar, la colaboradora televisiva Anabel Pantoja y la cantante Soraya Arnelas. Por su parte, el comentarista deportivo Cristóbal Soria, el ganador de Supervivientes Bosco Martínez-Bordiú, el cantante y actor Pablo Carbonell, el actor Nicolás Coronado, el medallista olímpico Damián Quintero y el chef Ramón Freixa formarán el equipo masculino.

Prácticamente todos los participantes confirmados tienen experiencias previas en concursos de televisión. Así, en el equipo de las chicas, Laura Matamoros estuvo en GH VIP y Supervivientes, Jenny Llada en Pasaporte a la isla, Anabel Pantoja en GH VIP, Supervivientes y Secret Story, y Soraya Arnelas en Tu cara me suena. De los chicos, Cristóbal Soria participó en Time Zone de HBO Max, Bosco en Supervivientes, Pablo Carbonell en Ven a cenar conmigo, y Nicolás Coronado en MasterChef Celebrity. Así, será la primera vez en un programa de telerrealidad para Marisa Jara, Samanta Villar, Damián Quintero y Ramón Freixa.

