La espantada de Anabel Pantoja tras la presentación de 'Desnudos por la vida', su esperado regreso a Telecinco

Telecinco pondrá en cueros a 12 famosos por una buena causa: sensibilizar a los espectadores sobre la importancia de hacerse pruebas para prevenir el cáncer. Será el miércoles 22 de noviembre cuando Desnudos por la vida debute en el prime time, a las 22:50 horas. Con Jesús Vázquez como maestro de ceremonias, Anabel Pantoja es una de sus concursantes, la cual estuvo en la rueda de prensa de presentación, pero no atendió posteriormente a los medios.

La sobrina de Isabel Pantoja es uno de los platos fuertes de esta primera edición que adapta el exitoso formato británico Who Bares Wins. La televisiva concursará junto con Marisa Jara, Laura Matamoros, Jenny Llada, Samanta Villar, Soraya Arnelas, Cristóbal Soria, Bosco Martínez-Bordiú, Pablo Carbonell, Nicolás Coronado, Damián Quintero y Ramón Freixas. De hecho, fue uno de los participantes presentes en la rueda de prensa, donde habló brevemente sobre cómo ha aceptado este reto.

"El proyecto me encantó me cuando me llamaron, la verdad el desnudo no me importaba. Es verdad que me dicen que me desnudo en redes, pero esto es muy distinto y también es por una buena causa. Muchas veces, no sentimos jóvenes y pensamos que [el cáncer] es algo ajeno, pero no. Creo que este programa puede ayudarnos a tomar conciencia y me gusta poner de mi parte", compartía Anabel Pantoja cuando le tocó el turno de palabra al responder a una pregunta de Jaime Guerra, director de la división de producción de contenidos de Mediaset España, quien ejercía de moderador.

Cada uno de los nueve concursantes presentes (no estuvieron presentes ni Cristóbal Soria ni Ramón Freixas ni Soraya Arnelas por motivos de agenda) habló brevemente sobre cómo está siendo esta experiencia; en la que los participantes se han desnudado también en el plano emocional. Asimismo, se ha reivindicado la visibilización de los cuerpos no normativos o, como en el caso de la modelo Marisa Jara, mostrar las cicatrices de haber vencido a un cáncer. "Yo he pasado por esta enfermedad dos veces", compartía la sevillana.

"Ha sido un reto abrirme tanto emocional y físicamente, pero es un formato que lo merece tanto", agregaba, recordando el momento en el que mostraría la cicatriz que tiene por haber superado un cáncer de estómago. "No me la quise quitar, gracias a ella estoy viva; también por esa cicatriz, vino mi hijo", confesaba.

Tras la presentación, en la que se dio espacio a dos preguntas. Anabel Pantoja fue la única que no se quedó posteriormente a responder a la prensa y vetó también preguntas de índole personal. Argumentando que debía coger un vuelo, el cual no había sido comentando antes de comenzar la rueda de prensa; el resto de talentos que participan en el programa de Mediaset sí que estuvieron presentes para atender a los medios de comunicación.

Imagen de la rueda de prensa de 'Desnudos por la vida'. Mediaset

Al igual que los concursantes presentes en la rueda de prensa, atendieron también a los medios tanto Jesús Vázquez; como Sonia Dorado, coreógrafa del talent show; y tanto Jaime Guerra como Alfredo Pérez de Albéniz, director de contenidos de Unscripted de Secuoya Studios. Con todos los presentes de la rueda de disponibles para responder a la prensa, incluyendo figuras como Laura Matamoros, Bosco Martínez-Bordiú o Samanta Villar, fue la sobrina de Isabel Pantoja la única ausente.

Su presencia despertaba expectación, especialmente tras sus comentarios sobre su etapa en Sálvame en el pódcast Poco se habla. La influencer no dudó en resaltar que el extinto magacín de La Fábrica de la Tele "marcará la historia" de la televisión y que era innegable que ha "alegrado a muchas familias y personas mayores". "No puedo nunca morder la mano que me dio de comer y mucha experiencia que he cogido ahí", se sinceraba.

Sin embargo, no tuvo palabras tan buenas para algunos de sus excompañeros, señalando a Kiko Matamoros, Kiko Hernández y Gustavo González como los tertulianos que no le hicieron su estancia en el magacín muy amable. Pantoja señaló especialmente a Rafa Mora como el colaborador que peor se lo hizo pasar. "Me hizo mucho daño a mí, a mi madre y a mi padre. Creo que al final era por cumplir un trabajo, que lo intentaba y se lo curraba, pero claro, tienes que tener unos límites. Nunca pasaría una línea por llevarme un dinero al mes. No descansaría bien", explicó en el pódcast.

