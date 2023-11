Anabel Pantoja se pronuncia sobre su salida de ‘Sálvame’ y señala los compañeros que peor se lo hacían pasar

El pódcast Poco se habla, de Xuso Jones y Ana Brito, ha recibido esta semana a Anabel Pantoja. Y allí, la prima de Kiko Rivera se ha abierto sobre Sálvame, el programa que le permitió una gran popularidad en la televisión, pero donde no todo fue un camino de rosas durante los años en los que trabajó.

“Marcará la historia de la televisión en España”, ha subrayado la sevillana, sobre el legado que el magacín de Telecinco ha dejado a lo largo de sus 14 años de emisión. Allí aprendió mucho del medio, pero a ella, en concreto, el formato de La Fábrica de la Tele también le hizo “mucho daño”, según sus palabras.

“A mí me ha matado. Lo he pasado muy mal allí, pero que muy mal”, admite Pantoja, que se marchaba llorando en el coche de producción por la “putada” que le podían hacer en algunas tardes, llevando a gente que habla mal de ella o de su familia. “Sabes cómo es el programa, pero tú firmas un contrato para colaborar y hablar de temas, no firmas un contrato diciendo 'venga, que me hagan putadas”, reflexiona al respecto, dando a entender que en el plató todo lo que se vivía era real. Con el tiempo, sin embargo, aprendió a “torear” estas cuestiones y a “manejarlos bien”.

[Anabel Pantoja estalla contra Rafa Mora tras burlarse de su padre: "Te reviento la cabeza"]

“En mi final en Sálvame lo pasé muy mal. Mi papá enfermó y ahí fue donde se metieron a contramano conmigo, porque conmigo lo que quieran, pero con mi padre enfermo, no. Yo ahí me fui a Supervivientes y dije: hasta aquí”, asegura. Estamos hablando así del primer trimestre de 2022. Desde entonces regresó de forma puntual a los programas de la cadena, pero nunca como colaboradora fija.

De sus antiguos compañeros, no duda en señalar a aquellos cuatro que se lo hicieron pasar peor: Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Gustavo González y Rafa Mora, al que llama “Rata Mora”. “Me hizo mucho daño a mí, a mi madre y a mi padre. Creo que al final era por cumplir un trabajo, que lo intentaba y se lo curraba, pero claro, tienes que tener unos límites. Nunca pasaría una línea por llevarme un dinero al mes. No descansaría bien”, asegura Anabel, que llegó a bromear sobre la situación de Gustavo con “que en paz descanse”. Y es que desde que se conociese la Operación Deluxe, el paparazzi desapareció de los programas de Telecinco en los que colaboraba, incluido Sálvame.

Sigue los temas que te interesan