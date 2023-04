Gustavo González reaparece en ‘Sálvame’ un año después para recordar a Mila Ximénez

El gran homenaje de Sálvame a la figura de Mila Ximénez por su 14 aniversario ha contado con un invitado con el que pocos contarían en un primer momento. Y es que, en una de las piezas emitidas, ha reaparecido en el programa Gustavo Hernández, periodista del corazón. Gustavo, que fue una de las piezas fundamentales del programa de La Fábrica de la Tele, dejó de ser colaborador hace ahora un año, en marzo de 2022, después de que se hiciese pública la ‘Operación Deluxe’.

Así, el programa ha emitido un bloque de vídeos en los que aparecen varios periodistas especializados en televisión o en prensa rosa, como Juanma Fernández, jefe de sección de BLUPER, Diana Aller o Nieves Herrero. Ahí fue donde se pudo ver a Gustavo, en una imagen que parecía haberse grabado a través de una videollamada. “Es una persona que te podía decir la mayor barbaridad del mundo y sin embargo luego tenía la humildad de llamarte por teléfono y pedirte disculpas y decirte que te quería”, explicaba el paparazzi sobre Mila Ximénez, quien falleció a los 69 años en junio de 2021.

Gustavo González comenzó su carrera periodística como reportero de una agencia de prensa del corazón llamada Ares, y luego fundó la suya propia. En televisión comenzó a aparecer en programas como Tómbola (Canal 9), Día a día (Telecinco) o Sabor a ti (Antena 3). Su popularidad en 2003 se dispararía gracias a ¿Dónde estás corazón?, de Antena 3, y permanece en él hasta 2011.

[La emotiva anécdota de las hijas de Kiko Hernández con Mila Ximénez durante la quimioterapia]

Entonces, como otros compañeros como María Patiño, Chelo García Cortés, Antonio Montero o Gema López, se pasaría a la competencia y ficharía por Sálvame. En marzo de 2022 le vemos por última vez como colaborador, justo cuando saltó la ‘Operación Deluxe’, en la que estaba implicado.

En octubre de 2022, Gustavo rompió su silencio sobre la salida de Sálvame en una entrevista para la revista Pronto. “Tras 20 años en el medio, estoy muy agradecido por haber participado en programas que son historia. Me siento orgulloso de haber formado parte de Sálvame. Y quiero dejar muy claro que no estoy cabreado con nadie”, afirmaba el paparazzi. También dijo que Sálvame “fue una etapa de mi vida en la que estuve de paso” que ya había acabado. “Simplemente, no me lo renovaron. Será que no les gustaba, pero no pasa nada”, añadía sobre su final, y detallaba que era un formato en el que “los mismos conflictos entre colaboradores importaban más que el hecho de llevar noticias. Primaba montar el espectáculo. En ese programa nadie es imprescindible”.

Sigue los temas que te interesan