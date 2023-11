Telecinco anuncia ‘Crónicas Marcianas: El reencuentro’ con Xavier Sardá 18 años después de su final

Vuelve Crónicas Marcianas a Telecinco. 18 años después de su final, que tuvo lugar en 2005, el programa que presentaba y dirigía Javier Sardà tendrá una nueva vida en Telecinco, tal como acaba de anunciar Mediaset esta tarde. En una promo se ve al comunicador catalán anunciando el programa, que llevará de título Crónicas Marcianas: El reencuentro. De momento, se desconoce si será un evento especial de una única noche, o si la cadena volverá a apostar de forma regular por la franja del late night con el formato que tantas alegrías le dio en el pasado.

Crónicas Marcianas fue un late nigth emitido en Telecinco entre los años 1997 y 2005. Sardà estaba a los mandos de aquel formato, que nos decían que se emitía desde Marte, y que hizo popular a Carlos Latre, Rosario Pardo o Martí Galindo, entre tantos otros. Su fin se produjo cuando Antena 3 empezó a apostar por la misma franja con Andreu Buenafuente a los mandos.

En el mismo vídeo, se anunciaron otras de las novedades de Telecinco para los próximos meses. Algunas de esas apuestas ya se conocían, como Allá tú, con Jesús Vázquez, que ya condujo una etapa este verano del concurso de las cajas, un Got Talent especial y 100% únicos, el programa en el que personas con trastorno del espectro autista entrevistarán a personajes conocidos como Isabel Díaz Ayuso, Mercedes Milá o Albert Rivera, entre otros.

