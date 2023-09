Carlos Latre revela por qué empezó a imitar a La Pantoja de Puerto Rico en ‘Crónicas Marcianas’

El invitado anunciado para esta noche de El Hormiguero era Miguel Bosé, pero el artista ha causado baja por motivos de salud. “Hemos tenido que improvisar”, reconocía Pablo Motos al inicio de la entrega de este 6 de septiembre. Por ello, un poco por sorpresa, Carlos Latre fue quien acabó dando una entrevista en el programa de Antena 3.

“Miguel, te mandamos un beso enorme, pero que el pobrecillo tenga un virus…”, bromeaba el humorista, sobre la baja de Bosé. Así, ha hablado de One man show, la obra que actualmente representa. “Es el primer show que apareció después de la pandemia, en junio del 2020. Hemos estado 3 años, en 23 ciudades, 300 funciones…”, reconocía Latre sobre el montaje, en el que solo aparece él.

Pablo Motos, en ese sentido, quiso saber cómo se las apaña cuando se queda afónico. “Si me quedo afónico me da un gran terror”, le explicaba el actor. “Tengo una gran técnica vocal y sé cuál es el mínimo que tengo que tener de voz para hacer un show en condiciones. A veces estás afónico, resfriado, con alergia, y sé cómo tengo que hacerlo para que el público no lote”, continuaba diciendo, poniendo como ejemplo que puede hacer a Boris Izaguirre de forma más grave o más aguda.

El presentador quiso entonces repasar la actualidad de los meses de verano, con el objetivo de que Carlos Latre imitase a algunos de esos personajes. Así, acabó emulando a Puigdemont, Roberto Brasero, Almeida, Ayuso, Tamara Falcó, Pedrerol o Yolanda Díaz, quien “habla como Tamara la del ‘No Cambié’ en gallego”.

En la charla se recordó cómo Latre comenzó en televisión en el programa Crónicas Marcianas, imitando personajes como Carlos Jesús o Pozí, y también con personajes originales, como Bea, la Becaria, la cual fue “creada de la nada”, y afirmó que al principio el personaje hablaba perfectamente, hasta que acabó al lado de Javier Sardá, como si fuese la hija de un directivo que estaba allí enchufada. “La gente que me decía que en sus empresas tenían Beas, trabajadoras o becarias”, añadía.

Otro de los personajes por los que se le recuerda es La Pantoja de Puerto Rico, una transformista del otro lado del charco, y al que había entrevistado brevemente Javier Cárdenas. “Me pidieron hacer de la Pantoja, en plena operación Malaya, y dije que no sabía hacer de ella, pero que podría hacer de la Pantoja de Puerto Rico”, relató el humorista, cuya propuesta fue muy bien recibida. Carlos casi creó el personaje, con coletillas como “y eso” o “míster DJ”, y cuando la verdadera Pantoja de Puerto Rico fue al programa le dijeron las coletillas que debía usar, “y la gente decía que no lo hacía bien”. Del mismo modo, ha desvelado que cuando imitaba al principio a la Bruja Lola la sevillana se enfadaba, y no quiso visitar el programa durante un año.

La charla ha acabado con Latre contando, una vez más, cómo la Universidad de Málaga está estudiando su cerebro por su capacidad de observación e imitación. Con el estudio se pretende ayudar a personas que vayan a perder la audición y el habla, que tengan afasias, o que tengan autismo.

