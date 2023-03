Carlos Latre cuenta en el 'Chester' de Risto Mejide por qué están estudiando su cerebro

Carlos Latre fue uno de los invitados de Risto Mejide este martes en su programa Viajando con Chester. El humorista protagonizó una charla sosegada con el publicista, en la que le confesó que estuvo dos años separado de su mujer, Yolanda Marcos. "Cada siete años, la vida te hace una rueda y ves quiénes están y quiénes no", dijo primero.

En ese momento, el imitador sufrió una especie de crisis de identidad. "Necesitaba levantarme un día por la mañana y decidir qué hacía yo. No era una cuestión de ella, era cuestión mía. Necesitaba saber quién era Carlos. Lo descubrí y cuando volvimos fue un 'reset'. Pusimos encima de la mesa lo que no nos gustaba el uno del otro".

Dejando a un lado el terreno amoroso, Mejide quiso preguntar a su compañero de profesión por su excelente capacidad de imitar más de 600 voces, algo que demuestra cada vez que aparece El hormiguero y en su show. Y es que el departamento de Neurología de la Universidad de Málaga está estudiando su cerebro con el fin de saber si puede tener aplicaciones para tratar daños neurológicos del lenguaje.

[El futbolista Joselu desvela en 'La Resistencia' cuánto dinero tiene y le devuelve el dardo a Gerard Piqué]

Latre explicó que su nivel de observación es muy superior al que tienen los demás. "Una persona normal es de entre un 60 y un 70%, y yo tengo un 98%. Yo estoy viéndote a ti, pero también estoy viendo todo lo que pasa detrás, todo lo que pasa por delante, te puedo decir más o menos cómo están vestidos, la gama cromática que tenemos alrededor, las ventanas, los cables...".

Pero no todo es positivo. De hecho, reconoció haber necesitado "mucha ayuda psicológica". "Lo digo abiertamente y me encanta porque estoy en constante aprendizaje. Es una tortura porque, además, significa que estoy en una constante presión conmigo mismo. Esa lucha va enfocada a querer siempre ser mejor", se sinceró. "Me machacho muchísimo diciendo que no soy la mejor versión de mí mismo".

Carlos Latre reconoce que pese haber mejorado en su autoevaluación, gracias a la ayuda psicológica, no ha dejado de ser su peor enemigo. @Carlos_Latre#ViajandoConChester #ChesterLatre pic.twitter.com/HkRYtPfXhk — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) March 14, 2023

Latre también habló sobre los problemas que tuvo en su infancia: "Yo era un niño probablemente con un TDA sin diagnosticar. Entonces no se sabía así que era un niño cabrón. Iba muy rápido. Mi padre siempre decía que cuando tú pensabas algo malo que hacer yo ya lo había hecho".

Sigue los temas que te interesan