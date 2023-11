Mediaset prepara una gala especial de ‘Got Talent’ para el día de Reyes tras sus buenos resultados en sábado

'Got Talent'.

Las cadenas perfilan actualmente su programación navideña. Poco a poco se desgranan los diferentes programas especiales y galas que se emitirán en televisión, entre las que se puede mencionar las dos galas de Nochebuena y Nochevieja de Telecinco, los especiales musicales con Pablo López, Carlos Vives y Camela de TVE, o la gala de Got Talent para el día de Reyes que ha encargado Mediaset.

Tal como adelanta EL CONFI TV, Telecinco ha dado luz verde una entrega especial a la productora que ha encargado a la productora Fremantle, responsable también de las galas del 24 y el 31 de diciembre y que conducirán Christian Gálvez y Verónica Dulanto. Estas galas ya se grabaron hace algunas semanas, por lo que la productora está volcada en la actualidad con el concurso que presenta Santi Millán.

Este especial de Got Talent se emitirá el día 6 de enero, por lo que el formato no variará su habitual día de emisión en el presente curso, que es el sábado. Como era de esperar, Millán estará al frente de esta entrega, y de jueces estarán Risto Mejide, Edurne, Paula Echevarrá y Florentino Fernández, aunque no se descarta alguna posible variación.

La apuesta de Got Talent para el día de Reyes supone un cambio importante respecto al año anterior en Telecinco. Y es que para la noche del 6 de enero de este 2023 se apostó por un especial de Mediaset Night Fever, que pinchó con un 7,8% y 795.000 espectadores de media. El programa más visto de la noche fue Tu cara me suena: Especial Reyes, que anotó un 16,5% con 1,8 millones de espectadores.

Con el encargo de este especial, Mediaset sigue apostando por Got Talent, uno de los pocos programas que le está resultando infalible. El concurso de talentos ha sido líder de su franja de emisión en ocho de las nueve entregas emitidas, de ahí que vayan a confiar en él para esta fecha señalada.

De momento, se desconoce qué tipo de mecánica tendrá esta gala. Así, podría ser una gala por equipos y un único ganador, como la de la Nochebuena de 2018, o tan solo un programa donde los concursantes demuestren su talento, y donde se reciba a estrellas o ganadores de otras ediciones.

