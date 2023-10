El impresionante homenaje a Antonio Vega de un niño que ha emocionado hasta a Risto Mejide en 'Got Talent'

La novena edición de Got Talent está dejando una serie de momentos entrañables y llenos de emoción. En esta ocasión, ha sido Carlos Prieto, un niño de sólo 13 años cuya hermosa voz le ha hecho que le apoden ‘El Jilguerillo’. El pequeño buscaba rendir tributo a su tío David, recientemente fallecido en un accidente de tráfico, cantando un tema de Antonio Vega. Fue tal la emoción, que Risto Mejide consideró al menor como un ejemplo del talent show.

El muchacho subía al escenario del teatro Apolo de Madrid para demostrar el talento que tiene. Nada más pisarlo, podía verse que el chaval estaba muy emocionado, algo que fue a más al contar su historia. El niño quería dedicar su actuación a su tío, con el que estaba muy unido. “Yo sé que me está alumbrando desde el cielo y por eso se la quiero dedicar a él”, compartía.

Aunque el chiquillo estaba muy emocionado, consiguió mantener los nervios a raya y versionó El sitio de mi recreo, uno de los temas más populares de Antonio Vega. ‘El Jilguerillo’ demostró tener un dominio de la voz, especialmente de los tonos agudos, que dejó deslumbrado al jurado completo durante su actuación. Es más, fue terminar de cantar y provocó que todo el público se levantase para aplaudir unánimemente.

“No me extraña que te hayan puesto el nombre de ‘El jilguerillo’, menuda voz. ¡Qué voz tan agudita, has hecho unos dibujos tan bonitos y espectaculares que me has puesto la piel de gallina! Estoy segura de que tu tito va a estar muy orgulloso de ti”, confesaba Edurne al pequeño, quien ya tras la actuación sí se dejó llevar por la emoción y derramó alguna lágrima.

Carlos Prieto, 'El Jilguerillo', en 'Got Talent'.

Unas palabras a las que se sumaron Paula Echevarría y Florentino Fernández. No obstante, quedaba el veredicto de Risto Mejide. Dado que se le vio visiblemente emocionado durante toda la actuación y también cuando sus compañeros compartieron sus impresiones, era más que evidente cuál iba a ser. Es más, no sólo fue una valoración positiva, sino que destacó el talento del chaval como ejemplo de lo que tiene que ser dar un sí a un menor en el programa producido por Fremantle.

“Carlos, me cuentan que allá donde está tu tito está con Antonio Vega y los dos están aplaudiendo”, le decía a ‘El Jilguerillo’, quien no podía contener más lágrimas de emoción. “A menudo, me preguntan cómo es posible que de un no a los niños, es verdad que estáis formándoos todavía y hay que ser muy cuidadoso, yo a partir de ahora a quien me diga eso le voy a poner tu actuación y voy a decir ‘porque esta actuación sí es un sí’”, dijo, antes de dar un veredicto positivo, llevándose así el niño un sí pleno del jurado.

