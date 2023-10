¿Por qué 'La Promesa' emitirá un episodio menos esta semana? ¿Afectará también a 'La Moderna'?

Los fans de La Promesa van a llevarse una sorpresa nada grata esta semana. La 1 sólo emitirá cuatro episodios esta semana y no cinco, como es habitual. Tras haber vivido una despedida muy emotiva de Dieguito, el hijo de doña Pía (María Castro), los fans vivieron este pasado viernes 20 de octubre cómo Jimena (Paula Losada) seguía fingiendo haber perdido al bebé que supuestamente esperaba, así como también la unión de Pelayo (Michel Tejerina) y Catalina (Carmen Asecas) para el negocio de las mermeladas.

Ahora bien, el público podrá disfrutar un día menos de las intrigas que suceden en el palacio de los marqueses de Luján. Será el viernes 27 de octubre cuando La 1 no emitirá la aplaudida serie diaria de Bambú y Studio Canal. ¿Cuál es el motivo? Pues, una vez, un evento deportivo provoca que las tardes del canal de TVE se vean alteradas. La cadena emitirá el encuentro entre Italia y España con motivo de la Liga de las Naciones Femenina de la UEFA.

El partido comenzará a las 17:45 en el Stadio Comunal Arechi de la ciudad italiana de Salerno, situada en la región de Campania. Esto hará que sea inviable que pueda verse un episodio de La Promesa, al coincidir en horarios. No será el único espacio afectado, dado que el partido cubrirá también la franja de El comodín de La 1, por lo que tampoco habrá una nueva entrega del concurso presentado por Aitor Albizua.

Ahora bien, ¿esto afectará también a La Moderna? Pues la respuesta es no. La adaptación diaria de la aplaudida Tea Rooms. Mujeres obreras de Luisa Carnés mantendrá su horario habitual, emitiendo un episodio ese viernes 27, dado que el partido no coincide con la hora en la que se emite. Con lo cual, La 1 ve perder un día de su serie estrella, aunque los datos de los partidos del fútbol femenino le han dado grandes alegrías a la pública este año, por lo que muy probablemente podrá mantener el liderazgo de la franja.

El que no vaya a emitirse un episodio de La Promesa, pero sí de La Moderna supone otra prueba de fuego para la telenovela de época de Boomerang TV. Por primera vez, va a ser la única ficción diaria de la sobremesa de La 1 (por causas de fuerza mayor, cabe recalcar). No serán pocos los fans que pedirían que, ese día, La 1 opte por un cambio de horario y no emita un capítulo de La Moderna y adelante la emisión de La Promesa.

Desde la irrupción de la nueva serie en el antiguo horario de la serie creada por Josep Cister, ha habido cierta polémica entre el público. Prueba de ello es la bajada de audiencias que han colocado a La 1 como tercera opción de la franja de sobremesa, por detrás de Amar es para siempre de Antena 3 y de Así es la vida de Telecinco. También algo que ha afectado negativamente a La Promesa, cuyo liderazgo absoluto de su franja se ha visto ahora afectado por el ascenso de Pecado original. La serie turca ha conseguido arrebatarle el liderazgo en más de una ocasión desde el desembarco de la ficción anteriormente conocida como Salón de té La Moderna.

