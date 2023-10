'Got Talent' lidera el prime time del sábado y marca récord de espectadores para su novena edición

Sin duda, Got Talent se está convirtiendo en el formato que más alegrías le está dando a Telecinco en esta nueva temporada televisiva. El talent show ha logrado que el canal de Mediaset no sólo esté levantando las audiencias de los sábados, sino que se convierte en uno de los títulos que mejor rendimiento está teniendo en la cadena en general. Un prime time en el que sólo La 1 ha sido la única que ha podido librarle algo de batalla al programa presentado por Santi Millán.

Según los datos de Kantar Media, ofrecidos por las consultoras Barlovento Comunicación, GECA y Dos30’, la séptima gala de Got Talent logra un 12,7% de cuota y 1.228.000 espectadores. El programa pierde apenas 0,1 puntos respecto al sábado anterior. Ahora bien, aquí llega un dato más que positivo, no sólo obtiene 95.000 seguidores más, sino que esta cifra de televidentes marca récord de espectadores para su novena edición.

Los datos más que positivos de Got Talent marcan todo lo opuesto que vive Antena 3 en su prime time del sábado con Password. Con doble emisión para así ir lanzando todo lo grabado del concurso producido por Fremantle, la primera entrega, referente al prime time, alcanza un 6,2% de share y apenas 647.000 espectadores. Pierde 0,7 puntos de cuota respecto a la semana pasada y se deja 35.000 televidentes. El programa presentado por Cristina Pedroche sigue sin encontrar su sitio en la noche de los sábados.

Respecto a la oferta cinematográfica, La 1 fue líder (y segunda opción de la noche tras Got Talent), gracias a la emisión de El mejor, que obtiene un 10% de share y 1.081.000 espectadores. Calca la cuota de pantalla que obtuvo la emisión de El escándalo (Bombshell) el sábado anterior, aunque logra 66.000 seguidores más. Cuatro se queda con la medalla de plata con la emisión de Kingsman: Servicio secreto, que firma un 9% de share y 986.000 televidentes. Supera en 0,7 puntos y 660.000 seguidores la emisión de Terminator: Destino oscuro la semana pasada. Por su parte, La 2 llega al 2,2% de cuota y los 215.000 espectadores con la emisión de Drive My Car, que supone 0,5 puntos menos y también 65.000 seguidores menos que Sorry We Missed You, emitida el sábado pasado.

En el Access prime time, destaca especialmente Informe Semanal, líder absoluto de su franja con un 10,2% de cuota y 1.140.000 espectadores. Mención también para First Dates, que obtiene un 5,1% de share y 565.000 seguidores. Por otro lado, volviendo al prime time, tras superar el sábado pasado a Password, laSexta Xplica se desploma con un 4,8% de share y 413.000 espectadores. Tras obtener un máximo histórico, el programa de José Yélamo se deja 2,3 puntos y pierde 156.000 seguidores.

En otras franjas, Fiesta firma un 9,4% de share y 837.000 espectadores, llegando a tener más de 4,6 millones de contactos únicos a lo largo de sus cinco horas de emisión y convirtiéndose en el programa de mayor aportación a la cadena. Más Vale Sábado congrega un 3,5% de cuota y 311.000 seguidores. A pesar de sus descendentes datos, consigue tener más de 3,7 millones de contactos y se convierte en el segundo espacio de mayor aportación al canal.

En la mañana, las reposiciones de Viajeros Cuatro obtienen un 6% de share y una media de 225.000 espectadores combinando ambas entregas. Además, Socialité congrega un 11,2% de cuota y 705.000 espectadores, con una fidelidad del 32,8% y logrando su segundo mejor dato del mes. En La 1, Corazón anota un 8,3% de share y 673.000 seguidores. El programa más visto de esta franja es la reposición de La ruleta de la suerte, que obtiene un robusto 18,6% de share y 1.321.000 seguidores y convirtiéndose en el programa no informativo más visto de la jornada.

Lo más visto del sábado fue la primera edición de Antena 3 Noticias, que obtiene un 21,1% de cuota de pantalla y 1.973.000 de espectadores en su emisión.

