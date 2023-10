Afra Blanco ataca a Díaz Ayuso en 'laSexta Xplica' tildando sus medidas antiokupas de "fracasadas"

Una noche más, laSexta Xplica volvió a tener una velada tensa de debate. Se abordaba la grave crisis que hay de acceso a la vivienda, así como la grave brecha generacional que se está produciendo por los bajos salarios de las nuevas generaciones, muchas ya bien entradas en la treintena. Afra Blanco fue una de los Xplicadores más vehementes a la hora de defender la actual Ley de Vivienda, así como también aprovechó sus intervenciones para atacar las políticas de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

La sindicalista intervino después que una invitada, Sandra Ciesla, revelase que paga 1.000 euros más de alquiler por un piso de 35 metros cuadrados en el centro de Madrid. La mujer reconocía que su salario era alto. Sin embargo, a pesar de ello, se veía obligada a invertir el 50% de su sueldo en pagar el alquiler y descartaba comprar una vivienda por los altos costes que conlleva. Su declaración llevó a Blanco a compartir lo que veía de esa situación.

“Una de cada dos personas que nos está viendo en casa, tiene grandísimas dificultades para llegar a fin de mes. El precio de la vivienda es el principal origen, a día de hoy de la pobreza”, decía contundentemente la sindicalista antes de ser interrumpida por Gonzalo Bernardos. “Si se ha derogado la reforma de las pensiones del PP que, literalmente, consumían sus pensiones y hemos descubierto que éstas se han revalorizado un 8,5%. Hemos visto que no es suficiente”, proseguía.

[Afra Blanco ataca a “los empresarios piratas” en ‘laSexta Xplica’: “Enferman a la clase trabajadora”]

Tras hablar de las pensiones y del aumento de los salarios, la sindicalista recalcaba que estas subidas no lograban recompensar los altos precios que está sufriendo la vivienda. La sindicalista pasó a defender la Ley de Vivienda impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez. “Busca limitar esos beneficios excesivos”, justificaba, aunque esas intenciones fueron puestas en duda por José Yélamo.

“La ley de vivienda viene a reconocer, entre otras cuestiones, esa limitación de los aumentos abusivos. Por cierto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el MITMA, está viendo cómo lo va a hacer para que, al final del año, sepamos esa evaluación de precios abusivos y la subida de estos”, defendía de nuevo, posteriormente, en otra intervención.

'laSexta Xplica'.

Y es que Blanco escuchaba atentamente la intervención del resto de Xplicadores, así como de los representantes de empresarios y colectivos sociales. “Por lo que estoy interpretando de varias opiniones es que estáis diciéndoles a los pensionistas o a las personas jóvenes: 'jorobaos'. Dentro de 10 años, igual tenemos un parque público de vivienda social. Lo habrán construido y, entonces, ya sí tendrán derecho”, exclamaba, para recordar que, además de topar los precios, la Ley de Vivienda “lleva elementos como la limitación y la prohibición de los fondos buitre”.

Una ley más "severa" con un "régimen sancionador"

Para la sindicalista, la ley sólo podría ser efectiva si fuese más severa y se introdujera un régimen sancionador. Además, no dudó en señalar a los pisos turísticos como uno de los focos por los que la vivienda está subiendo a precios inasumibles para buena parte de la sociedad (un fenómeno que se está viviendo a escala mundial y que ha obligado a regiones, como la estadounidense de Nueva York, a poner un límite).

“Los conocemos todos, no podemos negar su existencia. Está directamente entre tu piso y el del compañero. Y no son locales, su función no es una actividad económica, su función tendría que ser la de una residencia”, denunciaba Blanco, quien puso la mira en el gobierno autonómico de Ayuso tras la intervención de Óscar, un hombre divorciado de mediana edad y con dos hijos que ha tenido que volver a vivir a casa de sus padres, quien denunciaba en el plató que la Comunidad de Madrid desconoce cuántos pisos vacíos hay en la región.

“¿Sabe para qué corrieron? Para poner el teléfono de los okupas. Ese teléfono fracasado. Para eso sí corrió la señora Ayuso. Pero no para atenderle a usted y a sus necesidades [haciendo referencia a la situación tanto de Óscar como del resto de presentes a los que le cuesta encontrar un piso en alquiler]”, exclamaba, para después atacar también al alcalde de la capital. “También Almeida, para cargarse esas inspecciones de vivienda”, exclamaba la sindicalista, obviando que el regidor ha anunciado recientemente una nueva normativa para regular los pisos turísticos en la capital.

Sigue los temas que te interesan