Afra Blanco ataca a "los empresarios piratas" en 'laSexta Xplica': "Enferman a la clase trabajadora"

Aunque la mesa política (e internacional desde la guerra en Ucrania y ahora el conflicto entre Israel y Hamás) suele ser el plato fuerte de laSexta Xplica, es su debate social el que más enfrentamientos provoca. Una vez más, tocó hablarse de precariedad laboral y Afra Blanco volvió a acaparar los focos con un rotundo mensaje en el que atacó a “ciertos empresarios” que, “en realidad, son piratas”.

Antonio Pérez Lobato hacía una introducción sobre la realidad de la precariedad laboral en España y el pluriempleo. “Según la EPA del segundo trimestre, España supera los 21 millones de personas trabajando. En paro, hay 2,7 millones. Aparte, tenemos a 600.000 personas que tienen más de un empleo”, revelaba antes de pasar a un vídeo en el que se recogían testimonios de gente que ha acudido al plató hablando de su situación con más de un empleo o las protestas surgidas en varias ciudades de Grecia, donde se ha aprobado una reforma laboral que se ha legislado sobre el límite de horas que puede tener un trabajador pluriempleado.

“En Grecia, un 1,4% de los trabajadores tiene más de un empleo. España es uno de los países donde menos pluriempleo hay, sólo un 3%. ¿Dónde hay más? Pues no precisamente en zonas precarizadas, sino en Islandia o Países Bajos. Este último, que suele tener una tasa de paro en torno al 4%, un 10% de sus trabajadores tiene dos empleos”, explicaba Lobato.

José Yélamo dio paso a declaraciones de dos mujeres que estaban pluriempleadas, una estudiante veinteañera que está estudiando un máster o de la de una mujer de mediana edad de origen latinoamericano que trabaja cuidando a personas mayores. Tras escuchar sus testimonios, el presentador dio la palabra a Afra Blanco, quien no dudó en atacar a “los empresarios” que permiten esa realidad.

“Tres millones de horas extra no remuneradas hubo en el pasado 2022. Cuando hablamos de este tipo de pluriempleo, que lo es para la supervivencia, no dejamos de hablar de precariedad laboral. Me veo en la obligación de decir que esa precariedad laboral nos enferma a la clase trabajadora y también mata. El pluriempleo, los bajos salarios, las jornadas interminables, la dificultad de conciliar. El miedo a perder el trabajo. 45 millones de euros semanales que dejaron de ingresarse a los bolsillos de los trabajadores porque no se pagaban”, denunciaba la sindicalista.

Blanco profundizó en lo que “enferma y mata” a la clase trabajadora. “Hay depresión, estrés, el síndrome del trabajador quemado. Más de la mitad de esas bajas por problemas de salud mental tienen su origen en las condiciones precarias de trabajo”, denunciaba la sindicalista, la cual terminó su alegato atacando a ciertas actitudes empresariales.

“No es vergonzoso defender a una clase trabajadora que debe de tener dignidad y seguridad en su entorno de laboral. Lo vergonzoso son algunas voces que tratan de justificar acciones que claramente son ilegales. Esas voces dicen ser empresarios, pero no lo son, son piratas”, zanjaba.

