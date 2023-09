Almudena Cid reaparece por sorpresa en 'Got Talent' por una buena causa: "Vengo a acompañar a una amiga"

Sin duda, Got Talent ha vuelto con fuerza. La novena edición está dejando una serie de momentazos. En su segunda gala de audiciones, en la que Edurne tuvo el pase de oro, ha habido sorpresas, como la reaparición de Almudena Cid en Telecinco. La gimnasta olímpica regresaba al canal de Mediaset por una buena causa, para presentar y a apoyar a su amiga Nicoletta Tinti, quien perdió la movilidad de sus piernas en 2008, pero que en el talent show ha dado una lección de superación.

El programa bajaba el telón para así presenta a la también actriz y escritora. La gimnasta vitoriana entraba con una gran sonrisa y llevándose el aplauso del público. Considerada una de las deportistas más queridas de España, Cid introducía a su amiga. “Vengo a deciros que no vengo a actuar, sino que vengo a algo más bonito. Vengo a acompañar a una amiga, ella es italiana, se llama Nicoletta”, comenzaba en su presentación.

“La conocí en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Ella era gimnasta de conjunto, yo era gimnasta individual. Algo que caracteriza mucho a Nicoletta es su capacidad expresiva. Así que creo que hoy nos va a hacer un buen regalo con esta actuación. También quiero dar las gracias a Got Talent España por permitirme el lujo de poder reencontrarme con ella”, dijo antes de que se levantase el telón y mostrase el número de Tinti.

[Risto Mejide abandona indignado el plató de ‘Got Talent’ tras una escatológica actuación: “Es asqueroso”]

La exgimnasta de 44 años ofreció un número que desde el inicio desprendía elegancia y que sabía aprovechar tanto la música como la iluminación. Con una coreografía con la que Tinti movía de forma muy expresiva brazos y piernas, derrochando belleza con cada uno de los movimientos, en un punto sorprendía al público y al jurado al aparecer una segunda gimnasta, Silvia Bertoluzza, quien era la que movía las piernas, provocando un efecto óptico con el que se daba la impresión de que era Nicoletta quien movía las extremidades inferiores.

Almudena Cid, Nicoletta Tinti y Silvia Bertoluzza en 'Got Talent'.

Con este número, Tinti expresaba sus sentimientos y cómo afrontó lo que le pasó. En 2008, una hernia acabó con la movilidad de la parte inferior del cuerpo de la italiana, pero la gimnasta, lejos de abandonar su sueño, encontraba en esta desgracia la manera de reinventarse. “Comencé a hacer esto con Silvia, somos amigas e intentamos sacarle el lado positivo a esto”, declaraba al terminar el número.

El aplauso fue unánime, no sólo por hacer una demostración de superación, sino también por mostrarlo después de provocar esa sensación de elegancia y belleza con su número. De ahí, que lograse los cuatro síes del jurado y un mensaje de Risto Mejide muy importante, al ser el último en dar su sí a la italiana. “A ver, Nicoletta. Del número en sí, al margen de tu historia, he visto una actuación preciosa. Luego, he descubierto que no tenías movilidad. Eso es una lección a nivel vital. Por supuesto, que hoy te tienes que irte con cuatro síes”, dijo, provocando el aplauso de público y jurado.

Más allá de la emoción que provocó el número, la aparición sorpresa de Almudena Cid ha coincidido con la cancelación de 25 palabras, el concurso diario que presentaba su exmarido, Christian Gálvez. Dado que la novena edición ya estaba grabada de antes, esto ha sido una mera casualidad. No obstante, no deja de ser curioso las coincidencias de timing que producen la programación.

Sigue los temas que te interesan