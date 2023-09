'Got Talent' mantiene su liderazgo en el prime time del sábado y batacazo estratosférico para 'Password'

'Got Talent' y 'Password'.

Parece que los sábados serán los días de alegría para Telecinco. La vuelta de Got Talent le está garantizando el dominio absoluto del prime time en un día que se había convertido en un punto negro para las cadenas generalistas. El talent show sigue funcionando y ha podido en su primer enfrentamiento contra Password, el cual confirma su fiasco en su cambio de día, al no sólo perder el liderato del horario de máxima audiencia, sino el también haberse quedado con poco más de la mitad de cuota de pantalla.

Según los datos de Kantar Media, ofrecidos por las consultoras Barlovento Comunicación, GECA y Dos30’, la segunda gala de Got Talent logra un 12,2% de cuota y 1.054.000 espectadores. El programa pierde 1,2 puntos, pero logra mantenerse por encima del millón de espectadores, datos más que meritorios en una de las noches más complicadas del panorama actual televisivo. El cambio de día ha sido el último clavo en el ataúd de Password. El concurso presentado por Cristina Pedroche congrega apenas el 5,2% de share, aunque supera el medio millón de espectadores. Pierde no sólo el liderar la noche, cosa que hacía los viernes, sino que se deja 4,8 puntos respecto a la semana pasada.

Por otro lado, la oferta cinematográfica ha vuelto a ser la otra protagonista. Es más, La 1 consigue plantarle cara a Got Talent y Telecinco como la emisión de Familia al instante, que obtiene un meritorio 11,3% de cuota y 1.124.000 espectadores, supone 0,4 puntos más y 112.000 seguidores más respecto a The Blind Side (Un sueño posible), emitida el sábado anterior. Segundo puesto para Cuatro, que logra un 6,5% de share con El último duelo, que son 1,9 puntos más que la emisión de Marte (The Martian) el sábado de la semana pasada. Por su parte, La 2 emitió 4 días.

Por otro lado, laSexta Xplica obtiene un 4,9% de cuota, lo que se traduce en 390.000 televidentes. Supone un punto menos respecto al sábado anterior y se deja a 71.000 espectadores por el camino. Eso sí, llega a los 3,6 millones de contactos únicos durante su emisión, un 15,5% más de plusvalías frente al canal. En el Access Time, Informe Semanal consigue un 10,6% de share y 1.072.000 seguidores, mientras que First Dates promedia un 5,5% de cuota y 550.000 televidentes.

Ya en la tarde, Antena 3 domina la franja de la sobremesa con Multicine. Obtiene un 14,2% de cuota y 1.373.000 espectadores con la emisión de Atormentada por la muerte. Le siguió La 1, con la emisión de la Vuelta Ciclista a España, que logra un 12,9% de share y 1.278.000 en su 20ª etapa, Manzanares El Real-Guadarrama. Telecinco logra un 10,7% de cuota y 933.000 con Fiesta, magacín que demuestra tener el mejor rendimiento de la tarde, dado que su emisión abarca todas las franjas vespertinas.

En su segunda emisión, Más Vale Sábado obtiene un 3,4% de cuota y 301.000 espectadores, cede así 1,6 puntos respecto a su estreno y pierde 154.000 seguidores. Por su parte, Cuatro logra un 6,6% y 631.000 seguidores con la emisión de Invictus.

Por la mañana, destacan los datos de Socialité, que consigue un 10,5% de cuota y reúne a 641.000 espectadores. Eso sí, no puede con las reposiciones de La ruleta de la suerte, la cual se muestra imbatible con un 17,6% de share y 1.246.000 seguidores.

Por último, Antena 3 Noticias ha sido el informativo más visto de la jornada y el espacio más visto del día en general. La primera edición del fin de semana obtiene un 19,6% de cuota de pantalla y 1.901.000 espectadores.

