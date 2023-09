Asia Ortega, la próxima gran estrella de la industria que no olvida sus raíces: "Llevo a mi perro a todos lados"

Sin embargo, me gustaría alzar la voz a la crítica. Con todos mis respetos, sé que hay cierto dinero y tiempo en el que se puede producir, pero te ponen dos o tres meses para generar una producción, en la que todo el equipo queremos dar lo mejor de nosotros mismos y aunque vamos apretados acaba saliendo, pero no hay que olvidar que estamos haciendo un trabajo creativo. Tendría que tener un espacio de cúpula, un útero de creación cuidado en el que el tiempo sea tan importante como la proyección y promoción posterior. Ha sido frenético, al final lo acabamos sacando, pero invito a las grandes esferas a que nos de un poco más de tiempo, porque la cultura es la que refleja el mundo en el que estamos viviendo y dar luz a eso es muy importante.

Victor Elías y Jaime Vaquero han hecho un trabajo brutal. Hacer la música original para cualquier producción es un gran reto. Lo han hecho muy bien porque han plasmado el carácter de cada personaje. El trabajo con ellos ha sido potente porque, a priori, un compositor te da una base, pero es como un guion, está en plano y tienes que levantarlo. He puesto bastante de mí. Lo he hecho con todo el amor, pero con mis limitaciones, aunque me gusta cantar. El gusanillo del cante siempre lo he tenido ahí. Mi mamá hizo clases de canto cuando yo estaba en la barriga y creo que algo se me quedó.