Edurne, emocionada al conocer a su primera fan canina en 'Got Talent': "¡Me he enamorado!"

Este pasado sábado 14 de octubre, Got Talentno sólo ha liderado rotundamente el prime time, para alegría de Telecinco, sino que también ha dejado uno de los momentos más entrañables de la semana. Edurne se ha emocionado al conocer a su primera fan canina, Skadi, una perrita que ha realizado uno de los números más aplaudidos de la velada y que ha logrado el apoyo unánime del jurado, incluido el de Risto Mejide, quien no ha dudado en mostrar su sorpresa ante el talento del animal.

La prueba ya de por sí despertó curiosidad entre el jurado. En el escenario del Teatro Apolo se subía Thomi, un hombre francés de 33 años, quien dio a Risto Mejide, Edurne, Paula Echevarría y Florentino Fernández unas tarjetas donde aparecían un total de 50 objetos, de los que cada uno debía elegir tres. Desconcertados, los cuatro aceptaron el reto, eligiendo tres objetos de la lista.

Thomi iba colocándolos en una alfombra que estaba en el escenario. Tras estar los 12 objetos en la alfombra, el treintañero explicó para quién eran esos artículos. “Esto no es para mí, obviamente. Skadi”, dijo antes de que entrase la perra, una border-collie. El jurado se quedó impresionado y fue Santi Millán el que quiso dar contexto antes de comenzar el espectáculo.

[Risto Mejide, atendido por el equipo médico de ‘Got Talent’ tras una actuación: “Me ha roto la mano”]

“Skadi reconoce más de 200 palabras”, dijo el presentador. “Se sabe 15 Pokémon, 40 animales. No tiene límite. Hoy hemos traído 50, porque no podíamos traer todo. Quería que fuera aleatorio, por eso os que he dado a elegir para que seleccionaseis los objetos”, explicaba Thomi.

Con Santi Millán pidiendo silencio para que el entrenador y el animal pudieran realizar la prueba con tranquilidad, Thomi iba nombrando cada uno de los objetos que habían elegido los cuatro miembros del jurado. La border-collie escogía cada uno y se los iba entregando tanto a él como al jurado, el cual no dejaba de mostrar su estupefacción. Thomi reveló que la perra, además, distinguía los objetos en función a idiomas, pudiendo reaccionar en español, francés y hasta en latín (en lo referente a dinosaurios como el triceratops).

Edurne, con Skadi y Thomi en 'Got Talent'.

Skadi recogió todos los objetos, incluyendo una muñeca que era reproducción de Edurne, provocando finalmente el aplauso del público presente y del jurado. La cantante no podía estar más emocionada. Pero la guinda fue cuando la perra se mostraba más efusiva con ella que con el resto del jurado. Ahí fue cuando Thomi reveló que Skadi es una gran seguidora de la artista de Collado Villalba.

“Como habéis visto, Skadi es muy fan de Edurne y su sueño siempre ha sido hacerse un selfi con ella. Edurne, ¿quieres venir a hacerte un selfi con Skadi?”, le preguntó Thomi. La cantante no dudó en aceptar, mostrándose muy ilusionada por conocer a su primera fan canina. “¡Me hace una ilusión tremenda!”, comentó mientras se subía al escenario y era recibida afectuosamente por la border-collie.

Edurne no dudó en posar sonriente con Skadi, viviéndose un momento de lo más entrañable. “¡Me he enamorado! Es un orgullo tener un selfi con Skadi”, dijo la artista. Por supuesto, tales fueron los aplausos de público y jurado, que Thomi y Skadi obtuvieron los cuatro síes, incluido el de Risto Mejide, quien no dudó en mostrar su sorpresa por el talento y la conexión entre el humano y el animal. “Estoy flipando. Es verdad que ha venido algún perro a hacer alguna prueba, pero este nivel de cognición, de saber el nombre de los objetos en diferentes idiomas implica una lección que nos has dado”, dijo el barcelonés y no dudó en dar un sí rotundo.

Sigue los temas que te interesan