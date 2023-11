Pablo Motos estudia demandar a Google por permitir que se utilice su imagen para estafas online

Tras la visita de David Gandy de ayer, la última invitada de El Hormiguero de esta semana ha sido Gloria Serra. La cara más visible de Equipo de investigación acudió para promocionar el programa de mañana viernes, en el que desglosarán las estafas en las que se usan a famosos como reclamos, entre ellos, el propio Pablo Motos.

En el inicio de la charla, Gloria explicó que recibe mucho cariño cuando va por la calle. “Es precioso, la cantidad de gente que te para y te dan las gracias porque les entretienes, que no pueden despegar la mirada de la tele. Y me felicitan no a mí, sino al equipo, por los temas. Voy por la calle y parezco un pavo real, me voy hinchando”, bromeaba.

Ya adentrándose en el tema de las estafas, Motos reconoció que es un asunto que le interesa mucho, como víctima de las mismas. “Casi todo pasa en El Hormiguero, es posible que la semana que viene salga yo”, aseguraba, en referencia a que en las estafas se menciona el nombre del programa. La técnica habitual es que se lean informaciones, que parecen noticias, en la que se dice el método de un famoso para ganar millones, y que los bancos se ponen nerviosos. “Te pueden llamar 21 veces en 3 horas: pon los primeros 250 euros, que esto lo vas a doblar…”, relataba la periodista. “Resines le ha contado a Pablo Motos cómo hacerse millonario: me lo voy a creer. Si quieres más información pon aquí tus datos y tu teléfono. Tenemos en exclusiva uno de esos teleoperadores, y su ritmo de trabajo es de El lobo de Wall Street”.

[Andy y Lucas anuncian su gira de despedida en ‘El Hormiguero’: “No es separarnos, es un descanso”]

En ese sentido, Pablo Motos explicó cómo han usado su imagen en otras estafas, y que la vez que denunció “cuando el juez fue a pedir pruebas ya no existía la empresa y cambian de país. Tienen los tiempos controlados”. “Vais a escuchar algunos testimonios que rompen el corazón, gente que dice: vi a Jordi Évole o Pablo Motos y pensé que era serio. Y me he quedado sin nada”.

Las estafas que se adentrarán en el programa tienen un gran volumen, y en uno de los monederos viruales de las empresas hay un billón de euros. “Es un volumen tan increíble que está alimentando a las mafias”, denunciaba Serra, que contó cómo la liebre saltó después de una denuncia de una señora acaudalada que perdió 800.000 euros e hizo la primera denuncia a los Mossos d’Esquadra. “Ha derivado en una estafa que afecta a 24 países y no se les puede pillar. Tenemos que ir al plan b, a la tienda: Google, Twitter, Facebook, Instagram”, exponía, señalando las plataformas por las que se anuncian estas empresas estafadoras. Ahí, Pablo Motos contó cómo “la idea que estamos teniendo es demandar a Google. Qué responsabilidad tienen si ponen anuncios que saben que son una estafa”. Ambos, además, reflexionaron si esto se podría solucionar con empresas serias que dejasen de anunciarse en webs y plataformas en las que comparan espacio con otras empresas estafadoras.

De los casos que mañana se verán, se ha emitido el adelanto de una mujer que llegó a invertir más de 40.000 euros y se quedó sin nada. “La insistencia de los comerciales, vais a escuchar al teleoperador y es acoso, llamada constante. El dinero era del futuro camión, ese futuro acaba de desaparecer”, lamentaba Serra. También contaron cómo una de esas empresas llegó a patrocinar al Sevilla y “50.000 personas picaron a raíz de ese patrocinio”.

“No hagas online lo que no harías en persona”, seguía exponiendo Gloria Serra. “Si no lo vas a hacer en persona hasta pasar un montón de filtros, no lo hagas online”, insistía. La comunicadora vaticina que, en el futuro, este tipo de estafas descenderán. “Esto nos va a echar callo, con la desgracia de otras personas. Si ya ha desaparecido el timo de la estampita, que ya no se lo cree nadie, ocurrirá lo mismo online”, finalizaba, antes de charlar con las hormigas e intentar dar, sin éxito, la tarjeta del programa.

Sigue los temas que te interesan