David Gandy habla de sus defectos físicos en ‘El Hormiguero’: “¿No has visto mi nariz salir mucho antes?”

Este miércoles, El Hormiguero ha tenido como invitado a David Gandy, quien había sido anunciado por Pablo Motos como “el modelo más famoso del mundo”. Su rostro les sonará a muchos por sus anuncios para Dolce & Gabbana, donde luce un característico bañador de color blanco. “Tengo mucha suerte de trabajar con Dolce & Gabbana, que son unos visionarios, y son diferentes a cómo trabajan ahora las marcas con los embajadores”, relataba el invitado, nada más arrancar la conversación. Ese contrato le salió por tener un físico diferente al resto de los modelos del momento, que eran más andróginos, y él era más musculado.

Sobre cómo ha pasado el tiempo, reconoce que lo que más le cuesta al hacer en la actualidad una campana es ponerse en forma. “Tenía 23 y tengo 46 y tardo mucho más”, aseguraba, en referencia todavía a Dolce & Gabbana.

Motos se interesó por su dieta cuando tiene que trabajar, y él reconoció que no solo no deja de comer, sino que lo hace más, porque tiene que entrenar más. “Como exactamente lo mismo, con moderación”, afirmaba, en referencia a que no se quita ningún alimento, como las galletas, que le encantan. “La dieta mediterránea es mejor que la inglesa, y sigo la dieta mediterránea en cualquier caso”, añadía, excluyendo de sus platos los ultraprocesados y las grasas.

Sus orígenes en el mundo del modelaje comenzaron en su etapa universitaria, por un amigo que envió una foto a un concurso, sin que él lo supiese. “Fue en un programa de por la mañana, lo gané, hace 23 años”, recordaba.

Su físico no siempre ha sido así, y le contó a Pablo Motos cómo ha pasado por diferentes fases. “De adolescente estaba más grande, comía más galletas, y crecí de un día para otro, pero siempre fui bastante atlético. En el sector entonces se llevaba lo andrógino, no me cabía la ropa en los castings, me negué a adelgazar, me hice más musculado y me sentía mejor conmigo mismo. No hacía lo que me decían que tenía que hacer”, detallaba. Esa diferenciación fue, precisamente, la que le permitió trabajar más.

Motos, en otro momento del encuentro, le preguntó si alguna vez ha tenido problemas en un trabajo, por ejemplo, al salirle un orzuelo el mismo día de una sesión. “Pues sí, claro, tienes siempre alguna imperfección”, respondía el invitado, contando cómo una vez tuvo un percance con un barco del que tenía que saltar, y también cómo en un destile “se me bajó la cremallera, la bragueta bajada, pero creo que no se dieron cuenta”.

Para salir bien en las fotos, el presentador le pidió algún truco. “Al final tienes que imaginarte que no está ahí el fotógrafo y que estás interpretando un papel. Ya te sabes qué tienes que hacer y qué te queda mejor. Al final de años le vas cogiendo el truco”, revelaba. Del mismo modo, reflexionó sobre cómo para tener estilo lo importante es ser fiel a uno mismo. “Es cómo te presentas tú y la confianza que transmites. Si sigues la moda y cambias tu estilo no eres fiel a ti mismo”, añadía.

Más tarde, David Gandy habló de la firma de ropa que tiene, en la que hay prendas con tejidos antibacterianos y antiolores, y algunos, incluso hidratan la piel. La ropa que vende no la hace para sí mismo, y detalló cómo hay prendas que no le sientan bien por tener los brazos largos y la cintura estrecha. “Estás lleno de defectos”, le soltaba con ironía Pablo Motos. “Estoy lleno de defectos, ¿no has visto entrar mi nariz mucho antes por la cortina?”, le respondía el modelo, dejando claro qué parte de su cuerpo es la que menos le gusta. Sobre su futuro, vaticina que se ve dentro de cinco años “jubilado en una playa en España”.

