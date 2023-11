Quién es David Gandy, el hombre más bello del mundo según la IA, que visita este miércoles 'El Hormiguero'

Pablo Motos generó gran expectación entre los espectadores de El Hormiguero al anunciar, la semana pasada, el nombre de uno de los próximos invitados 'estrella' del programa. "Lo quiero anunciar porque es tan guapo... Me sabe mal hacerlo así, es un tipo muy interesante, pero es que la semana que viene estará aquí el modelo más famoso del mundo, el del anuncio, David Gandy", comentó el presentador.

Desde entonces, el nombre del modelo británico, de 43 años, no ha parado de resonar en las redes sociales. Y no es para menos, ya que Gandy está considerado el hombre más guapo del mundo y el top model más sexy, según la inteligencia artificial. Así lo refleja la revista Esquire, tras preguntar a las aplicaciones DALL-E2, Midjourney y ChatGPT.

David Gandy nació el 19 de febrero de 1980 en Billericay, en el condado de Essex. Su vocación inicial era ser veterinario, pero el mundo de la moda se cruzó en su camino tras ganar un concurso de modelos en televisión a los 21 años.

Su imponente físico, de más de un metro noventa de altura, ojos azules y complexión musculosa, le convirtieron en uno de los modelos masculinos más destacados del panorama. Gandy ha trabajado con algunas de las marcas más importantes de la industria de la moda y se ha convertido en la cara visible de innumerables campañas y spots publicitarios de todo el mundo, como el de la fragancia Chic for Men de Carolina Herrera y Light blue de Dolce & Gabbana.

El modelo británico ha escrito, además, para las revistas GQ, The Telegraph y Vanity Fair. Entre sus logros está ser el único modelo masculino que desfiló en la pasarela de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y ser uno de los modelos mejor pagados de Reino Unido, con un patrimonio estimado de alrededor de 14 millones de euros.

"Nunca me he sentido objeto de deseo", comentó David Gandy en una entrevista hace un año. Pese a su gran éxito, el modelo asegura tener los pies en la tierra: "Hay dos cosas que te definen en la vida, tu paciencia cuando no tienes nada y tu actitud cuando lo tienes todo". Es más, dice que "no me gusta mucho mi cuerpo. Soy muy crítico conmigo mismo. De hecho, soy demasiado perfeccionista en todo lo que hago, así que nunca voy a poder ser feliz".

Este miércoles, Gandy visitará El Hormiguero para promocionar la marca de moda y lifestyle que lanzó hace dos años, al cumplir dos décadas en la industria de la moda. Se trata de David Gandy Wellwear, una firma de moda que combina dos de sus grandes pasiones: el estilo y el bienestar.

Padre de dos niñas

Fuera de las pasarelas, Gandy es conocido por su afición a los coches clásicos y su labor filantrópica, que incluye ser embajador del refugio para animales Battersea Dogs & Cats Home. Además, en 2013 lanzó Blue Steel Appeal, una serie de eventos para recaudar fondos para Comic Relief, entidad dirigida por el cómico Richard Curtis para combatir la hambruna de Etiopía.

El modelo vive en Londres con su pareja, la abogada Stephanie Mendoros, con quien comparte su vida desde hace más de seis años y tiene dos hijas, Matilda, de cinco años, y Tabitha Elizabeth, de dos. A la familia se une su perra Dora, protagonista también de muchas de sus publicaciones en redes sociales.

"Con una casa llena de mujeres, incluso la perra, ahora todos me ignoran. No tengo control sobre nada", bromeó el modelo en una ocasión.

Cabe destacar que, además de sus importantes trabajos con marcas de moda, su trabajo como modelo ha hecho que Gandy protagonizara el videoclip de Jennifer López de su popular canción First Love. Precisamente la artista es de las pocas mujeres que han logrado intimidarle, según contó en una ocasión: "Bailar con J.Lo, una de las más grandes del espectáculo, fue aterrador".

