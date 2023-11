El curioso motivo por el que Pablo Motos nunca lleva pinganillo en 'El Hormiguero': "Me da mucho asco"

Pablo Motos recibió este martes en El Hormiguero a uno de los dúos cómicos más populares del país, el formado por Jorge y César Cadaval. Los Morancos acudieron al programa para presentar Bis a bis, su nuevo espectáculo teatral, que llegará al Teatro Coliseum de Barcelona el 24 de noviembre.

"Hemos estado en Masterchef en la cadena pública, pero gracias a Pablo Motos y a todo el equipo porque aquí podemos publicitar nuestra gira. No sabéis la ilusión con la que uno viene aquí a hacer una entrevista, gracias Hormiguero", señaló Jorge Cadaval, en un claro dardo al programa de TVE, en el que participan los hermanos.

La nueva obra teatral de la pareja de humoristas cuenta con la colaboración del propio presentador del programa de Antena 3, así como de Martita de Graná o Susanna Griso. "Sales tú, Pablo, El Monaguillo o el alcalde Martínez Almeida, y los dos os parecéis mucho, los dos jugáis en la misma línea del futbolín", bromeó Jorge.

[Jorge Cadaval, sobre la muerte de su hermano Diego a causa del cáncer: "Él sabía que había llegado tarde"]

Los hermanos sevillanos explicaron que, en su nuevo espectáculo, "nos meten en la cárcel porque ya no se puede hacer chistes. Nos encarcelan por la 'Ley Mostaza' y las críticas en redes sociales".

"En la actualidad, los humoristas no sabemos qué decir, por cualquier chiste nos dan caña. Pablo, a ti te pasa a diario", afirmaron después.

Pablo Motos explica por qué no usa pinganillo

En su nueva obra, la pareja de cómicos hace una versión de Nochentera, la canción de Vicco que se popularizó tras su paso por el Benidorm Fest. "Se llama Soy Ochentera, le hemos dado la vuelta, y es una crítica a los bancos. Que van las señoras mayores, las abuelas, y no pueden sacar dinero porque no hay nadie ya, hay que trabajar con el cajero, a mí me ha pasado eso en un cajero", comentó Jorge.

El mayor de los hermanos Cadaval aseguró que "nos estamos deshumanizando un poco", en lo que él bautizó como una "realidad plastificada". "¿Plastificada?", le preguntó César. "Esa es la que tú le hablas al teléfono...", continúo. "Sí, la Pili, Teresa...", aseguró Jorge, bromeando con los nombres de las principales asistentes de voz de los móviles, Siri y Alexa.

[Pablo Motos explota en 'El Hormiguero' contra Pedro Sánchez: "Me avergüenzo de ser español"]

En ese momento de la entrevista, Jorge reparó en el folio que Motos tenía sobre la mesa y no dudó en preguntarle acerca de ello: "¿Esto es tu guion? No sabía que tú tenías un guion, yo creía que tú tenías un pinganillo".

El presentador del programa aprovechó la ocasión para explicar el motivo por el que solo usó pinganillo en su primer programa, hace 18 años. "No tengo pinganillo, me da mucho asco", afirmó Motos, a quien Los Morancos no dudaron en preguntar el porqué. El conductor aseguró que el primer motivo es "porque te mandan y a mí no me gusta que me manden".

En segundo lugar, señaló, "porque el pinganillo hace un ruidito al final que, para la gente que tiene el oído normal, bueno, pero yo tengo el oído raro", desveló Motos. "Me lo puse el primer día, hace 18 años, y dije '¡uy!', y lo tiré. Así nadie me dice nada y yo hago lo que me da la gana", afirmó.

El presentador contó que se "hace notas a la antigua". "Por ejemplo: 'Tecnologías de mayores. Preguntarle a César qué es un reel'", zanjó Motos que, de esa manera, introdujo esta cuestión a César Cadaval. "A mí me estáis haciendo unas preguntas muy raras hoy", contestó el humorista.

Sigue los temas que te interesan