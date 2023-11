Pablo Motos explota en 'El Hormiguero' contra Pedro Sánchez: "Me avergüenzo de ser español"

Pablo Motos pasó de la alegría por el reconocimiento que ha tenido El Hormiguero en los Premios PRODU 2023 como Mejor Programa de Entrevistas al cabreo máximo por el pacto al que llegó el PSOE con ERC este jueves para investir a Pedro Sánchez como presidente. "Un pacto bastante llamativo por la cantidad de cesiones que habría por el partido socialista y las pocas renuncias que se aprecian por parte del independentismo", comentó Cristina Pardo.

La presentadora de Más vale tarde introdujo el tema explicando que en dicho pacto se había pactado la amnistía, la cesión de las competencias de Rodalies y la condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña. "Uno de los principios fundacionales del socialismo es la igualdad, y a mí este pacto me parece muy poco igualitario. No somos iguales en derechos, ni en deberes, ni a la hora de afrontar nuestras deudas", criticó Pardo.

Precisamente, la condonación de la deuda fue lo que más cabreó a la periodista. "El mensaje con el que te quedas es que unos tipos que no han sabido gestionar y que son sospechosos de malversar les tengo que pagar yo la deuda. Pero, ¿por qué?". Fue entonces cuando Tamara Falcó, que hasta entonces había permanecido escuchando las opiniones de sus compañeros dijo lo siguiente: "Es indignante, ¿pero cuál es la forma de frenar todo esto?".

Pablo Motos, que ya venía calentito de la tertulia del martes, en la que se quejó de que le llamen "facha" en redes sociales por las tertulias de su programa, explotó completamente al decir, sin ningún tipo de pudor, que se avengozaba de ser español. "Yo no sé cómo frenarlo, pero te puedo decir que llevo toda mi vida en los medios de comunicación, que ya son unos años, y nunca había sentido vergüenza de ser español. Nunca me había pasado", dijo.

"Y probablemente si ahora viajara fuera y me preguntaran de dónde soy, diría europeo porque no quiero decir que soy español, un lugar donde parece ser que hay presos políticos y, por lo tanto, este no es un sitio libre", continuó.

Juan del Val terminó apuntando lo siguiente: "Lo que pasa es que esto es mentira. Nunca ha habido presos políticos. ¿Cómo se soluciona esto? Con el cumplimiento de las leyes y quien comete delitos lo tiene que pagar. Tú vas con tu bici y llega el malo y te quiere robar la bici y se la das para que no te pegue, pero el malo sigue siendo malo. Y eso no es convivencia, eso es abuso. Y la bicicleta se la da nuestro presidente".

