Ana Rosa Quintana denuncia en 'TardeAR' una estafa: usan su voz, creada con IA, para vender medicamentos

El programa TardeAR ha tratado esta tarde numerosos temas, como la ciclogénesis explosiva que azota España o el nacimiento de un bebé que ha sido gestado por sus dos madres. En un punto de la entrega, Ana Rosa Quintana se ha convertido en la protagonista de la información, y es que ha querido denunciar una estafa que está usando su imagen y su voz, eso sí, esta última creada a partir de Inteligencia Artificial.

“Nadie está a salvo de que con Inteligencia Artificial te clone la voz y anuncien algo que además, en este caso es un peligro para la salud. Quiero que vean esta secuencia con la que he alucinado y ustedes van a alucinar. Y quiero aclararles que esa voz no es la mía”, avanzaba la presentadora del formato producido por Unicorn Content.

Así, el programa ha mostrado un vídeo en el que se reconoce perfectamente la voz de Quintana afirmando cómo mejoró su diabetes gracias al tratamiento de un médico. Lo que decía no encajaba con sus labios, pero nadie dudaría de que, realmente, estaban escuchando a Ana Rosa.

“No he tenido nunca diabetes”, aclaraba Ana Rosa tras la emisión del vídeo. “Esto anuncia a un doctor que dice que tiene una pastilla para la diabetes, es un anuncio que se inventan”, aclaraba la presentadora de TardeAR. Los colaboradores le decían que ahora tendría que denunciar. “Sí, claro, vete a buscarlo”, respondía Quintana.

“Es uno de los grandes problemas que tiene la Inteligencia Artificial”, valoraba Bibiana Fernández, y Cristina Tárrega preguntaba que cuánta gente habrá picado. “¿Que es mi voz, eh?”, insistía Ana Rosa, que se reconocía perfectamente en el audio que se había escuchado.

“El padre Dionisio me llamó y me dice: oye, esto que anuncia para la artrosis... Y digo mire padre. Tengo muchas cosas, pero no tengo artrosis, ni tengo diabetes”, continuaba Ana Rosa narrando sobre el fake. “Pero claro, es que hay mucha gente que piensan que oye, pues esta señora lo está anunciando, y la gente se lo cree”, finalizaba.

Mario Vaquerizo tomó entonces la palabra para decir que “tenemos que estar a favor del buen uso del avance. Entonces tenemos que tener un poquito de responsabilidad . Yo tampoco me quiero poner muy intensa porque yo quiero poner un poquito de humor en este programa. Yo de la Inteligencia Artificial estoy en contra, para artificial estoy yo ya”, remataba, antes de que se cambiase de asunto.

