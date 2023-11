Una empresa americana utiliza la imagen de Martiño Rivas y David Broncano para una estafa de bitcoins

"Martiño Rivas sorprendió a todos en el estudio al revelar cómo está ganando un extra de 128.000 euros cada mes", reza un supuesto titular en un periódico sobre cómo el actor gallego supuestamente ha mejorado su situación financiera gracias a una empresa americana.

"El sitio web oficial de Quantum AI afirma que puede generar altas ganancias para cualquier usuario mediante la ejecución de un algoritmo de comercio único. Este algoritmo permite al usuario comerciar automáticamente con Bitcoin y otras criptomonedas", dice más adelante este falso artículo.

Y decimos falso porque, una vez más, una supuesta empresa que se promociona en X (anteriormente conocida como Twitter) ha utilizado la imagen de un famoso español y un supuesto artículo, en este caso El País, para una estafa online y vender criptomonedas.

[Alberto Chicote estalla por el uso de su imagen sin consentimiento: "Sigue habiendo malnacidos"]

Todo comienza en la red social, según ha podido comprobar BLUPER. Allí se promociona esta supuesta empresa (Danker Florist Albany) promocionando un enlace a una noticia en la que se habla de que Rivas "ha hablado de una oportunidad de inversión que le sorprendió".

Al pinchar, este enlace te lleva a un supuesto artículo de El País que no existe como tal, sino que ha sido recreado de manera artificialmente. Incluso usan la firma del corresponsal jefe del diario en Estados Unidos, Miguel Jiménez. Sin embargo, como decimos, no es más que un montaje.

Captura de pantalla de la estafa.

"Para iniciar el proceso completamente automatizado, el usuario necesita depositar una cantidad inicial de 250 euros. Martiño Rivas afirmó que cualquier tarjeta de crédito se puede usar para el depósito inicial. En vivo en el aire, Martiño Rivas le pidió a David Broncano que se registrara y depositara 250 euros en Quantum AI", sigue engañando esta empresa.

Y es aquí donde además suma a Broncano para darle más realismo a su falso relato. "En solo 7 minutos, David ganó 60.24 euros de beneficio y tenía un saldo total de 260.24 euros en su cuenta (...) Ahora tengo 177.51 euros de beneficio, ¿cómo es posible? ¿Puedo retirarlo de inmediato?", añade.

Otras víctimas famosas

El caso de Rivas y Broncano no es el primero, ni probablemente será el último. Famosos como Alberto Chicote, Joaquín Prat, Pablo Motos Risto Mejide o Susanna Griso han denunciado la utilización de su imagen para este tipo de estafas. "Definición gráfica de más falso que un euro de madera", escribía el presentador de Pesadilla en la cocina en su perfil de Twitter, donde compartía un pantallazo con el anuncio en el que aparecía su fotografía y un texto invitando a comprar bitcoins.

"Sigue habiendo malnacidos que pretenden aprovecharse de la imagen de quienes no autorizamos su uso para, me imagino, estafar a la gente. Si lo que venden es tan confiable como su publicidad, ni se os ocurra poner un euro", advertía a sus seguidores.

Definición gráfica de MÁS FALSO QUE UN EURO DE MADERA!!!

Sigue habiendo malnacidos que pretenden aprovecharse de la imagen de quienes NO AUTORIZAMOS su uso para, me imagino, ESTAFAR A LA GENTE.

Si lo que venden es tan confiable como su publicidad, NI SE OS OCURRA PONER UN EU… pic.twitter.com/7KBQTQ8Rst — Alberto Chicote (@albertochicote) October 5, 2022

Lo mismo ocurría con Mejide. El publicista revelaba en 2019 en Todo es verdad que había denunciado estas prácticas con sus fotografías. "Aquí tengo una denuncia, interpuesta el 9 de septiembre de 2019, contra una gente que usaba mi imagen para vender criptomonedas. Esto es publicidad fraudulenta. No solo está mal, sino que está penado", explicó entonces.

Sin embargo, Mejide lamentaba que la demanda no había causado ningún efecto: "Con esta denuncia no ha pasado nada. La puse porque habían usado mi imagen y por toda esa gente a la que pueden estafar utilizándola, que luego me vienen muchos a rendir cuentas a mí".

Por su parte, Griso denunció que habían creado una noticia falsa que decía que había sido detenida y estaba implicada en negocios de venta de criptomonedas. “El montaje es tan burdo que pensé que no hacía falta desmentirlo, pero la policía me aconseja que lo haga para evitar posibles estafas".

[Pablo Motos denuncia una estafa con la famosa tarjeta que regala 'El Hormiguero': "Que quede esto claro"]

Espejo Público ahondó entonces en cómo la inteligencia artificial está usándose de forma incorrecta para desinformar a la gente o para llevar a cabo estafas. El copresentador Diego Revuelta mostró entonces un audio en el que se escuchaba la voz de Griso pidiendo que la despidiesen. Se trataba también de un contenido falso, elaborado mediante inteligencia artificial, que copió los tonos de voz de la presentadora. También se realizó un vídeo en el que la periodista discutía con sus compañeros, y que al igual que el audio estaba manipulado.

El programa contactó también con expertos en informática, que explicó que la tecnología avanza bastante rápido, aunque no es tan sencillo llevar a cabo ciertos procesos. Se debatió también la necesidad de regular el uso de inteligencias artificiales, y una Policía Nacional experta en este tipo de delitos recomendó denunciar.

Sigue los temas que te interesan