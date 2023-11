La importancia de las pequeñas cosas de la vida: el bonito retrato de la felicidad de 'Cuéntame cómo pasó'

A veces estamos empeñados en complicarnos la vida sin necesidad, intentando encontrar la llave de la felicidad. Pero todo es mucho más simple. La felicidad no viene con fuegos artificiales. La felicidad son esos pequeños detalles que nos recuerdan que estamos vivos en mitad de la vorágine. Momentos como brindar con tu padre o hundir el pie en la tierra, como le propone Antonio Alcántara a su hijo Toni en el tercer capítulo de la última temporada de Cúentame cómo pasó.

"¿Sabes lo que tienes que hacer, hijo? Deberías descalzarte y pisar la tierra. Hazle caso a tu padre. Pisa la tierra. ¡Písala bien!", le ruega el patriarca de la familia a su hijo mediano, que no atraviesa por su mejor momento vital. "Nosotros venimos de aquí, pero no porque hayamos nacido en Sagrillas, no. Es porque todo lo que tenemos dentro nos lo ha dado ella".

"Y luego, algún día, acuérdate. Cuando tengamos que decir chao, pescao, el cuerpo nos pedirá tierra. Volveremos a la tierra", asevera Antonio para convencer a Toni a que se quite el zapato y experimente la conexión con la tierra de sus vides, la misma en la que en 2020 el parriba se deja 'atrapar', en una de las secuencias más bonitas de la ficción española.

Con este tercer capítulo, los guionistas vuelven a demostrar por qué Cuéntame es la mejor serie de la historia de nuestro país. Realizan un bonito retrato de la felicidad. De hecho, el ritmo del episodio es frenético... hasta que llegan estas escenas donde las palabras y los silencios son los protagonistas. Secuencias que también son un regalo para Pablo Rivero e Imanol Arias. Qué mejor que despedirse en Sagrillas. Padre e hijo.

Para llegar hasta allí, Toni ha tenido que tocar fondo. Acaba de sufrir una angina de pecho a causa del estrés ocasionado por volver al equipo de Felipe González, en la campaña de las Elecciones Generales de 1996. Es una charla subida de tono con Deborah la que le hace salir de esa espiral tan peligrosa por la que muchos espectadores se pueden sentir identificados. Deby le convence que vaya con su padre al pueblo para tratar de impedir que arranquen buena parte de los viñedos por un reglamento de la Comisión Europea.

Capítulo 409 de 'Cuéntame', 'Tony. El testigo'.

Este viaje mezcla textos que tan pronto te hacen llorar como te hacen reír a carcajadas, en sintonía de ese sello tan característico de la serie de Ganga. Con el vehículo atascado en el barro, padre e hijo deciden hacer noche en una caseta en el campo. Es entonces cuando Antonio le propone brindar por la vida, pero Toni lo rechaza en un primer momento. "Papá, que estoy muy cansado. No me hagas repetírtelo, por favor. ¡Que no bebo alcohol". "Eso no es alcohol. Eso es vino. Vino de tu padre. ¡No me hagas el feo!", replica él sacando su vena Alcántara. "¡Brinda por ti!".

Sin embargo, Toni no encuentra motivo alguno para celebrar, pero nuevamente Antonio se empecina. "¿Por qué tengo que brindar?". "Porque tienes una mujer estupenda, unos hijos maravillosos; tienes un trabajo que te gusta, te apasiona, y encima tienes amigos. Y la vida te ha dado una última oportunidad y tú eres muy joven, demasiado joven para pensar que todo está en el final. ¿Te parece poco para brindar?", le dice haciendo que pegue un trago.

"La vida te ha dado una última oportunidad y tú eres muy joven, demasiado joven para pensar que todo está en el final"

La conversación, a la luz de las ascuas y con el sonido de los grillos del campo, llega a su clímax cuando Antonio pregunta a su vástago qué es lo que realmente le hace feliz. "Dime la verdad, desde el corazón". "¿Qué va a hacerme feliz? Pues mi trabajo, ser periodista", responde sincero Toni.

Es entonces cuando le cuenta a su padre que su amigo Samuel le ha propuesto participar en un nuevo proyecto profesional lanzando un periódico digital, pero no puede animarse porque sus progenitores decidieron capitular el tema de la herencia y no dispone del dinero suficiente. Por supuesto, Antonio no consiente que su hijo no cumpla su sueño y, por eso, decide volver abrir el melón de la herencia, además de ofrecerle el local que albergaba la agencia de viajes. La mirada de Herminia por el cristal avecina el terremoto que se viene.

Capítulo 409 de 'Cuéntame': 'Tony. El testigo'.

Son estas escenas que invitan a la reflexión, donde los guionistas homenajean a un personaje valiente, inconformista, incansable por conseguir la verdad y de sangre caliente. Porque no nos olvidemos que junto a Toni descubrimos (y redescubrimos) a Anna Allen como Marta Altamira; a Cristina Alcázar como Juana y a la grandísima Paloma Bloyd como Deborah de la que, por cierto, acaban llamando del PP para sumarse al equipo de José María Aznar. Una llamada de 'JR', personaje que emula a MAR, Miguel Ángel Rodríguez, que no puede rechazar.

Más allá de la trama de Toni, Cuéntame realiza un homenaje necesario a las víctimas del terrorismo con el nacimiento del movimiento Manos Blancas, algo que emociona al público más adulto que sufrió los horrores de ETA y que hace que los más jóvenes sepan de primera mano lo que vivió nuestro país durante años. Es un adelanto de lo que se viene con el cuarto capítulo dedicado a María, y en el que se narra el asesinato de Miguel Ángel Blanco.

María, en el nacimiento del movimiento contra ETA Manos Blancas.

Quizás, lo que más apena del episodio es el cierre del taller de costura de Mercedes, que se ve obligada a echar la persiana, como tantos otros negocios por entonces, porque no puede competir con los ridículos precios de las fábricas que producen en masa en los países asiáticos. Un último apunte: el capítulo aprovecha para mostrar, de puntillas, la boda entre Rocío Carrasco y Antonio David. ¡Ay, si levantara la cabeza doña Herminia hoy!

