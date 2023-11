El corte de Ricardo Gómez a David Broncano en 'La Resistencia' por la pregunta sobre el dinero : "Paso"

Dos días después de visitar El Hormiguero junto a Belén Cuesta, Ricardo Gómez acudió este jueves a La Resistencia para presentar su nueva serie, Romancero, que se estrena en Prime Video este viernes. La ficción, dirigida por Tomás Peña, narra la historia de huida de dos jóvenes desamparados, Cornelia (Elena Matic) y Jordán (Sasha Cócola), tras unos asesinatos en Andalucía.

Aunque Gómez acudió al programa para presentar su nueva serie, el actor habló también durante la entrevista sobre Cuéntame, la mítica serie de TVE que emite ahora su última temporada. "Estaba pensando ahora que es verdad que no vamos a decir nada de lo de Cuéntame, pero bueno, que se acaba", aseguró el intérprete de Carlitos, el pequeño de los Alcántara.

"Ya se sabe que aparezco solo en el último episodio", dijo. "Ahí estaremos para cerrar una parte de la historia de todos nosotros", añadió. Broncano se confesó fan de la ficción: "Ahora ya no quiero decir nada porque a mí me da pena real. Yo lo he visto durante muchos años", admitió.

Su respuesta a las clásicas preguntas

Como es habitual, durante la entrevista Broncano hizo al invitado las preguntas clásicas: dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes. No era la primera vez que Gómez acudía al programa y, por tanto, que respondía a estas cuestiones. Sin embargo, el dato sigue despertando el interés de los seguidores del actor de Cuéntame y, por ello, el presentador no dudó en volver a preguntarle sobre ello.

Broncano preguntó primero al actor por el dinero en el banco, cuestión a la que Gómez respondió muy cortante. "No te voy a decir cuánto dinero tengo en el banco porque paso", aseguró.

Cuéntame la pasta que te ha entrado, @ricardogomez10 pic.twitter.com/5CosUZ4mgs — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 2, 2023

No obstante, después, el actor contó un dato curioso: "El otro día miré mi vida laboral y tenía 26 años cotizados. "Con 29 años...", respondió sorprendido Broncano.

A continuación, llegó el turno de la clásica pregunta sobre el número de relaciones sexuales en el último mes. "Me has hecho mil veces la pregunta... ", comenzó diciendo Gómez, para responder después: "Poco, estoy currando mucho y últimamente no tengo tiempo". "Estoy cotizando", bromeó.

[Feid confiesa en 'La Resistencia' el número de sus relaciones sexuales y el dinero que tiene ahorrado]

En este caso, el actor se mostró más dispuesto a dar una respuesta concreta: "Como cuatro o cinco veces, una ruina", afirmó. Broncano, tras escucharle, solo pudo decir: "Triste... no por el número, sino por la actitud con la que lo cuentas". "Uno pasa épocas en la que está más tristón. Hay muchos factores", respondió el actor, mientras sonaba una música melancólica de fondo.

El presentador de La Resistencia bromeó con el actor: "Ha sido un último mes no muy bueno a nivel de delicioso" y Gómez se justificó: "Siempre pienso que esto de los puntos es muy raro porque a lo mejor podría dar muchísimos, pero no tengo cálculo de los decimales...". Una respuesta que despertó las risas del público y de Broncano.

Sigue los temas que te interesan