Gonzalo Miró, contra todos por la amnistía en 'Espejo Público': "El único partido que no cumple es el PP"

Espejo Público ha vivido un tenso rifirrafe entre Gonzalo Miró y Mariló Montero, en el que llegó a intervenir inclusive la propia Susanna Griso. El tertuliano ha causado revuelo por defender la posición de Pedro Sánchez en relación con su habilidad para poder hasta con ocho partidos políticos y así lograr la mayoría necesaria para ser investido como presidente en segundo mandato.

El colaborador entró en el debate recordando que, en las últimas elecciones, logró recuperar más de un millón de votos respecto a las elecciones celebradas en noviembre de 2019. "Es un pacto entre ocho partidos. Hay que recordar que Pedro Sánchez está donde está porque, creo que han sido cinco elecciones en nueve años. En estas últimas elecciones, consiguió un millón de votos más que en las anteriores", explicaba antes de ser interrumpido por Mariló Montero.

Sus palabras hicieron que la periodista intentase rebatirle. "Pero han perdido muchísimos", haciendo referencia en que el líder socialista y actual presidente en funciones sólo había recuperado un escaño de los que obtuvo en las anteriores elecciones. "Mariló, son datos. No es opinable", le dijo rotundamente el comunicador. En las últimas elecciones, Sánchez obtuvo 1.029.519 votos más respecto a las de noviembre de 2019.

"El PSOE no ganó las elecciones, fue el PP que lo hizo", la replicó Montero. "No me neguéis el dato. Entiendo las opiniones, pero el millón de votos más está ahí", respondió Miró. Susanna Griso entró en el debate, para recordar que buena parte de esos votos recuperados han sido correspondientes al votante procedente de Cataluña. "La mayor parte, atribuida a socialistas catalanes", le dijo. "Bueno, no lo habrá tan mal en Cataluña", aprovechó para responder el ex de Malú.

No obstante, Miró sí que le dio la razón tanto a Griso como a Montero en que a Sánchez le va a costar vender el cambio de parecer respecto a amnistiar a un imputado fugado de la justicia como Puigdemont. "Aquí el problema que va a tener el partido es vender que esto lo hace por convencimiento, cuando lo está haciendo por necesidad. Yo creo que ese es el gran problema", admitió.

'Espejo Público'.

Ahora bien, no consideraba que dentro del socialismo fuese un elemento divisorio. "Eso, dentro del socialismo, no creo que todo el mundo lo interprete como que España se esté rompiendo, que sea un fraude electoral o que Pedro Sánchez es un dictador. Entiendo que pudiera haber gente que lo piense, pero no todo el mundo lo piensa. Parece un clamor social, pero hace cuatro meses, el presidente del Gobierno tuvo un millón de votos más", declaró Miró.

Susanna Griso aprovechó para recordarle que, hace cuatro meses, Sánchez no habló de la amnistía y que se refirió a ella como anticonstitucional. No obstante, Miró volvió a recalcar esa recuperación del millón de votos. "Es un dato importante", señaló. "Si gobierna, es por el sistema d'Hondt", le replicó Montero. "Bueno, otra cosa que no nos gusten las normas", le respondió Miró, quien fue contestado de nuevo por la periodista, al señalar que ese sistema le permite gobernar, pero que no ganó las elecciones.

Aunque nadie discutió que un candidato pueda gobernar si logra acuerdos, a pesar de no haber ganado las elecciones; Susanna Griso recordó que se está hablando de una amnistía. "Lo que es nuevo es pactar en Bruselas", se apresuró a decir Griso, quien habló también de las negociaciones secretas entre el PSOE y Junts en Ginebra a raíz del relator internacional.

Mariló Montero expresó su indignación con que Sánchez esté permitiendo "cosas anticonstitucionales" y que esté negociando "con ETA y Arnaldo Otegi". "Bildu es un partido constitucional", dijo Miró, para atacar al PP y acusarlo de ser "anticonstitucional". "¿Por qué la derecha no cumple con la Constitución? El único partido que no está cumpliendo con ella es uno: el PP", señaló el ex de Natalia Verbeke, recordando que el Partido Popular ha paralizado cualquier renovación del CGPJ.

